Trump mută Comandamentul Spațial al SUA din Colorado în Alabama

Administrația Trump a decis ca sediul Comandamentului Spațial al SUA să fie stabilit la Huntsville, Alabama, schimbând hotărârea luată în timpul președinției Biden de a păstra baza la Colorado Springs, scrie Associated Press.

Președintele Donald Trump va anunța marți că sediul Comandamentului Spațial al SUA (U.S. Space Command) va fi mutat la Huntsville, Alabama.

Măsura inversează hotărârea luată în 2023 de administrația Biden, care stabilise ca centrul să rămână în Colorado Springs, unde funcționează provizoriu din 2019.

Rolul Comandamentului Spațial

Anunțul, transmis live de Pentagon sub titlul „U.S. Space Command HQ Announcement”, va fi prezentat de Trump în cadrul unui eveniment oficial la Washington.

„Președintele va face un anunț important legat de Departamentul Apărării,” a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Comandamentul Spațial are rolul de a coordona operațiuni critice pentru armata americană, precum comunicațiile prin satelit, navigația și avertizarea timpurie în caz de atac cu rachete.

Decizia are implicații economice și politice semnificative, atât pentru Alabama, cât și pentru Colorado, care s-au luptat în ultimii ani pentru a găzdui noul comandament.

Forțele Aeriene desemnaseră Huntsville drept locația preferată

Huntsville, cunoscut ca „Rocket City”, găzduiește deja arsenalul militar Redstone, Centrul Spațial Marshall al NASA și Comandamentul Armatei pentru Spațiu și Apărare Antirachetă, ceea ce a consolidat argumentele în favoarea sa.

În 2021, Forțele Aeriene desemnaseră Huntsville drept locația preferată, după evaluarea infrastructurii, costurilor și sprijinului local.

Totuși, doi ani mai târziu, administrația Biden a optat pentru Colorado Springs, invocând riscul de a afecta pregătirea militară printr-o relocare.