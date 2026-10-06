Trump relaxează regulile pentru motorina scutită de taxe. Promite economii de milioane de dolari pentru fermieri

Motorina vopsită în roșu este utilizată în principal pentru activități care nu sunt supuse acelorași taxe ca motorina destinată vehiculelor rutiere. Administrația Trump susține că relaxarea regulilor va reduce presiunea exercitată de prețurile ridicate ale combustibilului asupra companiilor și fermierilor, scrie AP.

Trump a afirmat că un șofer de camion poate economisi mai mult de 100 de dolari la fiecare alimentare și că fermierii ar putea economisi milioane de dolari.

„Acest lucru va reduce costurile pentru fermieri și transportatori”, a spus Trump, susținând totodată că măsura va contribui la scăderea prețurilor pentru consumatori.

Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite în Nebraska, unde Trump încearcă să susțină candidații republicani cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Prețurile combustibililor au devenit o problemă politică importantă pentru administrația Trump după creșterea prețului motorinei pe fondul războiului cu Iranul. Costurile ridicate ale combustibilului și alimentelor reprezintă una dintre principalele nemulțumiri economice ale alegătorilor.

Trump a mers în Nebraska pentru a-i susține pe guvernatorul Pete Ricketts, care candidează pentru Senat împotriva independentului Dan Osborn, și pe guvernatorul Jim Pillen, care urmărește obținerea unui al doilea mandat.

În discursul său, Trump a legat măsurile economice de alegerile din noiembrie și a glumit că sprijinul său pentru cei doi republicani ar trebui să le garanteze victoria.

Administrația americană încearcă în această perioadă să reducă presiunea asupra prețurilor, într-un moment în care republicanii se confruntă cu nemulțumirea alegătorilor privind costul vieții.

În Nebraska, politica administrației privind prețurile alimentelor a generat însă și nemulțumiri. Planul de a permite importuri suplimentare de carne de vită din străinătate a fost criticat de crescătorii de animale, care se tem că măsura va afecta producătorii locali.

Președintele este așteptat să viziteze în perioada următoare mai multe state unde candidații republicani încearcă să își consolideze pozițiile.