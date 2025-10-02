Trump semnează un ordin executiv prin care promite să apere Qatarul

Textul ordinului, disponibil miercuri pe site-ul Casei Albe, dar datat luni, pare a fi o altă măsură luată de Trump pentru a-i liniști pe qatarezi în urma atacului surpriză al Israelului asupra țării, care a vizat liderii Hamas, în timp ce aceștia analizau acceptarea unui armistițiu cu Israelul din cauza războiului din Fâșia Gaza.

Ordinul citează „cooperarea strânsă” și „interesul comun” al celor două țări, promițând să „garanteze securitatea și integritatea teritorială a statului Qatar împotriva atacurilor externe”.

„Statele Unite vor considera orice atac armat asupra teritoriului, suveranității sau infrastructurii critice a statului Qatar ca o amenințare la adresa păcii și securității Statelor Unite”, se arată în ordin.

„În cazul unui astfel de atac, Statele Unite vor lua toate măsurile legale și adecvate – inclusiv diplomatice, economice și, dacă este necesar, militare – pentru a apăra interesele Statelor Unite și ale statului Qatar și pentru a restabili pacea și stabilitatea.”

Ordinul a venit, se pare, în timpul vizitei la Washington a premierului israelian Benjamin Netanyahu, luni. Trump a organizat un apel telefonic al lui Netanyahu în Qatar în timpul vizitei, în care Netanyahu „și-a exprimat profundul regret” pentru atacul în care au murit șase persoane, inclusiv un membru al forțelor de securitate qatareze, a declarat Casa Albă.

Ministerul de Externe al Qatarului a descris angajamentul SUA drept „un pas important în consolidarea parteneriatului strâns în domeniul apărării dintre cele două țări”. Rețeaua de știri Al Jazeera, finanțată de Qatar, a declarat: „Noul ordin executiv al lui Trump garantează securitatea Qatarului după atacul israelian”.

Trump a vorbit, de asemenea, la telefon miercuri seară cu emirul aflat la putere în Qatar, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, potrivit unui oficial de la Casa Albă.