Trump sugerează că Iranul ar putea „să distrugă” Los Angeles și San Diego: Este un preț foarte mic

Trump a susținut că americanii ar trebui să accepte prețuri mai mari drept un cost necesar pentru menținerea securității Statelor Unite și a lumii, scrie Anadolu.

„Din nou, amintiți-vă, odată cu războiul, este doar artificial. Este puțin mai mare. Este un preț mic de plătit pentru a menține lumea în siguranță, pentru a ne menține țara în siguranță”, a spus președintele american.

Ulterior, Trump a făcut referire la posibilitatea ca Iranul să atace un oraș american.

„Pot să distrugă un oraș. Lăsați-i să distrugă Los Angeles. Lăsați-i să distrugă San Diego. Acesta este un preț foarte mic de plătit”, a declarat Trump, în aplauzele participanților la miting.

Războiul „aproape încheiat” ar putea continua mai mult timp

Președintele american a afirmat în continuare că războiul este „practic aproape încheiat”, dar a recunoscut că acesta ar putea continua mai mult timp.

Trump a vorbit și despre capacitatea Iranului de a suporta presiunea economică, afirmând că liderii iranieni s-au descris drept persoane cu un „prag mare de toleranță la durere”.

„Au nevoie de asta, credeți-mă”, a spus Trump.

Președintele SUA a susținut că, într-un final, conflictul se va încheia „într-un fel sau altul” și a promis că prețurile vor scădea „foarte brusc”.

Reacții la declarațiile lui Trump: Este deranjant și periculos

Declarațiile au provocat reacții rapide în California. Guvernatorul Gavin Newsom l-a criticat pe Trump într-un mesaj publicat pe X.

„După ce a trimis Garda Națională și pușcașii marini să ocupe California, Donald Trump spune acum că dușmanii noștri străini ar trebui „să distrugă” Los Angeles și San Diego. Este deranjat și periculos”, a scris Newsom.

After sending the National Guard and Marines to occupy California, Donald Trump is now saying our foreign enemies should “take out” Los Angeles and San Diego. He is deranged and dangerous. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 6, 2026

Apoi, prin intermediul contului biroului său de presă, a transmis: „Să fim clari: președintele pledează pentru un atac asupra a peste 10 milioane de locuitori ai SUA din două dintre cele mai mari orașe americane. Asta nu este normal. Nimic din toate acestea nu este normal. Și vom continua să le reamintim oamenilor acest lucru în fiecare zi”.

„San Diego nu este o daună colaterală”, a scris primarul din San Diego, Todd Gloria. „Nu suntem dispensabili. Și nu suntem niciodată un „preț mic de plătit”. Țineți orașul nostru departe de discursurile dumneavoastră iresponsabile despre război”.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a calificat declarațiile lui Trump drept „periculoase”, afirmând că acestea ar putea „compromite, potențial, siguranța noastră”.

„Rolul unui președinte este să protejeze țara, nu să o amenințe în mod activ și să încurajeze atacuri asupra vieților americanilor”, a spus ea.

Senatorul Adam Schiff (democrat din California) l-a criticat, de asemenea, pe Trump pentru comentariile sale de luni seară, scriind pe platforma X: „Președintele spune că războiul cu Iranul se va încheia „foarte curând”. De câte ori am mai auzit această promisiune? Iar dacă asta înseamnă atacuri asupra a două mari orașe americane, pe el nu-l preocupă acest cost”.

Discurs incoerent

Trump a făcut aceste afirmații în timpul unui discurs incoerent, scrie Los Angeles Times, în care a susținut că prețul benzinei va scădea în curând, s-a lăudat cu înlăturarea dictatorului din Venezuela și a atacat instituții de presă.

El se afla în Grand Island, Nebraska, îndemnând locuitorii acestui stat puternic republican să voteze ca și cum el însuși ar fi fost pe buletinul de vot.

Nu a fost clar dacă remarcile lui Trump privind cele două orașe americane s-au bazat pe informații din partea serviciilor de intelligence și este departe de a fi cert că Iranul dispune de o capacitate, fie ea și minimă, de a lansa un atac cu rachete asupra SUA, conform Los Angeles Times.