Trump vrea din nou Nobelul pentru Pace. Papa Leon al XIV-lea și două instanțe internaționale, printre contracandidați

Donald Trump a făcut în ultimii ani numeroase declarații despre Premiul Nobel pentru Pace și nu și-a ascuns dezamăgirea că nu a primit distincția.

Chiar dacă în ultimele săptămâni și-a promovat mai puțin intens candidatura pentru prestigioasa distincție, președintele american rămâne în centrul atenției înaintea anunțării laureatului, potrivit The Straits Times.

Șanse mici pentru Trump

Războiul cu Iranul, pozițiile sale privind Groenlanda și criticile la adresa unor instituții de cooperare internațională și a presei reduc considerabil șansele președintelui american de a obține Premiul Nobel pentru Pace.

Haakon Gjerløw, directorul interimar al Institutului de Cercetare pentru Pace din Oslo (PRIO), a descris prezența lui Trump în discuțiile din jurul premiului drept „spectrul din încăpere”. El spune că membrii Comitetului Nobel trebuie să se întrebe dacă alegerea laureatului ar putea provoca mai mult rău decât bine, având în vedere inclusiv posibilele reacții ale Casei Albe.

Comitetul Nobel susține însă că presiunile din exterior nu îi influențează decizia. Secretarul Comitetului, Kristian Berg Harpviken, a explicat că tentativele de lobby și de exercitare a presiunilor nu sunt o noutate și că acestea sunt discutate de membri, fără să determine rezultatul deliberărilor.

Trump a vrut Nobelul și în 2025

Donald Trump a făcut o campanie intensă pentru a obține Premiul Nobel pentru Pace și în 2025. Președintele american spunea în septembrie că ar fi „o mare insultă” la adresa Statelor Unite dacă nu i-ar fi acordată distincția.

Trump fusese nominalizat pentru premiul din 2025 de mai multe persoane și guverne, printre care premierul israelian Benjamin Netanyahu și reprezentanți ai Pakistanului și Cambodgiei.

Trump a acceptat medalia, iar Casa Albă a anunțat că intenționează să o păstreze. Comitetul Nobel a precizat ulterior că medalia poate fi oferită altei persoane, însă Premiul Nobel pentru Pace rămâne legat de laureatul căruia i-a fost acordat și nu poate fi transferat.

Cine ar putea primi Nobelul pentru Pace

Episodul ar putea conta în deliberările din acest an. Experții consideră că membrii Comitetului Nobel ar putea prefera un laureat capabil să reziste eventualelor presiuni exercitate de Trump.

Printre numele și organizațiile menționate în discuțiile din acest an se află Papa Leon al XIV-lea, Curtea Penală Internațională – a cărei jurisdicție este contestată atât de administrația Trump, cât și de Israel – Curtea Internațională de Justiție, organizația Save the Children și Emergency Response Rooms, o rețea de voluntari care oferă hrană, asistență medicală și alte servicii de urgență populației afectate de războiul din Sudan.

Pentru Premiul Nobel pentru Pace din 2026 au fost depuse 287 de nominalizări pentru persoane și organizații. Identitatea candidaților înscriși oficial pe listă rămâne secretă timp de 50 de ani.