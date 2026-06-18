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Ucraina a recuperat trupurile a 522 de cetățeni decedați într-o nouă operațiune de repatriere

Ucraina a recuperat de la Rusia trupurile a 522 de cetățeni decedați, inclusiv militari, într-o nouă operațiune de repatriere.
Ucraina a recuperat trupurile a 522 de cetățeni decedați într-o nouă operațiune de repatriere
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
18 iun. 2026, 17:18, Știri externe
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Ucraina a recuperat joi cadavrele a 522 de cetățeni decedați, inclusiv militari, în cadrul unei noi operațiuni de repatriere, potrivit unui anunț făcut de Sediul Central de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război din Ucraina.

Conform Kyiv Post, la transferul celor decedați au participat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), Forțele Armate ale Ucrainei (AFU), Ministerul de Interne, Oficiul Comisarului Parlamentar pentru Drepturile Omului, Serviciul de Urgență de Stat, dar și alte structuri din domeniul securității și apărării.

„Potrivit părții ruse, cadavrele aparțin cetățenilor ucraineni, inclusiv personal militar”, a transmis instituția ucraineană.

În perioada următoare, anchetatorii și experții criminaliști din Ucraina vor efectua examinările necesare pentru stabilirea identității persoanelor care au fost repatriate.

Sediul central de coordonare a precizat că toate procedurile medico-legale vor fi realizate în colaborare cu instituțiile specializate din cadrul Ministerului de Interne.

Totodată, autoritățile ucrainene au mulțumit Comitetului Internațional al Crucii Roșii pentru sprijinul oferit în desfășurarea procesului de repatriere.

Oficialii au spus că sunt recunoscători militarilor care au transportat rămășițele către instituțiile desemnate ale statului și au predat trupurile către autoritățile de aplicare a legii și serviciile medico-legale.

Schimburi anterioare de rămășițe

Noua operațiune care a avut loc acum vine după alte repatrieri desfășurate în ultimele luni. În luna mai, Ucraina a recuperat trupurile și rămășițele a 528 de militari căzuți pe front.

Anterior, pe 9 aprilie, au fost readuse în țară rămășițele a 1.000 de persoane decedate.

Aceste schimburi au avut loc după ce Kievul și Moscova au convenit, în iunie 2025, asupra unui acord privind schimbul tuturor prizonierilor de război grav răniți sau cu vârsta sub 25 de ani.

În cadrul aceluiași acord, cele două părți s-au angajat să returneze reciproc trupurile a câte 6.000 de soldați căzuți, potrivit declarațiilor făcute la acea vreme de Rustem Umerov, ministrul ucrainean al apărării.

Acordul a permis repatrierea a câtorva mii de cadavre în a doua parte a anului 2025, în special din estul și sudul Ucrainei, dar și din regiunea rusească Kursk.

Potrivit datelor disponibile public, de la începutul invaziei Rusiei la scară largă, Ucraina a primit aproximativ 18.000 de cadavre, număr care este de așteptat să crească după ultimele operațiuni.

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