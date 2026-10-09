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Ucraina anunță că a lovit trei obiective implicate în producția de rachete din Rusia

Armata ucraineană a anunțat că a atacat în cursul nopții trei obiective din Rusia implicate în producția de rachete, printre care o fabrică de componente pentru rachete din regiunea Tver și un centru destinat dezmembrării rachetelor balistice intercontinentale din regiunea Nijni Novgorod, relatează Reuters.
Ucraina anunță că a lovit trei obiective implicate în producția de rachete din Rusia
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
09 oct. 2026, 14:30, Știri externe
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Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, atacurile au vizat infrastructură militară și industrială utilizată în programul de producție a rachetelor rusești. Kievul susține operațiunile urmăresc reducă capacitatea Rusiei de a procura materiale necesare fabricării armamentului.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Statul Major ucrainean a precizat unul dintre obiectivele lovite a fost o instalație specializată în „eliminarea rachetelor balistice intercontinentale”. Potrivit autorităților militare ucrainene, atacarea acesteia ar putea afecta capacitatea Rusiei de a recupera explozibili și combustibil pentru rachete.

Informațiile privind amploarea pagubelor și efectele asupra activității celor trei obiective nu au fost prezentate în detaliu de partea ucraineană.

Atacuri ucrainene asupra obiectivelor militare din Rusia

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și militare rusești, folosind o flotă în creștere de drone produse pe plan intern și, în anumite operațiuni, rachete.

Printre țintele vizate în ultimele luni s-au numărat rafinării de petrol și instalații implicate în producția de echipamente militare. Astfel de operațiuni urmăresc afecteze capacitatea Rusiei de a susține efortul de război, prin perturbarea aprovizionării cu combustibili și a producției de armament.

Atacurile asupra fabricilor și centrelor specializate în componente pentru rachete pot avea o importanță strategică, deoarece aceste instalații contribuie la menținerea capacităților militare rusești.

Ce pagube au fost raportate după atacurile din regiunile Tver și Nijni Novgorod

Guvernatorul regiunii Nijni Novgorod a declarat un militar a fost ucis în timpul operațiunilor de respingere a atacului. Potrivit acestuia, resturile dronelor au provocat pagube „minime” infrastructurii.

În regiunea Tver, guvernatorul a anunțat vineri dimineață un atac cu drone a provocat un incendiu la o fabrică din localitatea Redkino. Incendiul a fost ulterior stins, potrivit declarației oficialului rus.

Autoritățile regionale nu au oferit, în informațiile citate de Reuters, detalii suplimentare privind eventualele pagube produse instalației industriale din Redkino sau impactul asupra activității acesteia.

Atacurile evidențiază continuarea operațiunilor ucrainene împotriva unor obiective de pe teritoriul Rusiei, în contextul războiului declanșat de Moscova în februarie 2022. Efectele concrete ale celor trei lovituri asupra capacității rusești de producție a rachetelor nu au putut fi stabilite independent din informațiile disponibile.

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