Ucraina obține 300 de milioane de metri cubi de gaz american, pe fondul atacurilor rusești

Acordul, semnat vineri, prevede ca Orlen să livreze trei încărcături de gaz natural lichefiat (GNL) american în Ucraina în primul trimestru al anului 2026, a anunțat compania poloneză într-un comunicat de presă. Orlen va importa încărcăturile la unul dintre cele două terminale ale sale, unde GNL va fi regazificat și transportat prin conducte în Ucraina, scrie The Kyiv Independent.

„Acesta este un alt pas către consolidarea cooperării noastre strategice cu Orlen pentru a furniza GNL american pe piața ucraineană și a asigura un sezon de încălzire stabil. Astăzi, am confirmat termenii cheie și am început deja planificarea livrărilor”, a declarat Serhii Koretskii, CEO al Naftogaz.

Naftogaz nu va trebui să plătească imediat pentru gaz, deoarece agenția poloneză de credit pentru export va acorda o facilitate de credit, a adăugat Koretskii. Contractul, care include și instrumente de asigurare, va fi semnat în curând, deși CEO-ul nu a furnizat o dată specifică.

Acordul vine în contextul în care Rusia vizează fără încetare instalațiile de gaz ale Ucrainei, lăsând țara în căutarea urgentă de echipamente noi și de 4,4 miliarde de metri cubi de gaze importate pentru a supraviețui iernii. Cele mai grave atacuri din 3 și 5 octombrie au distrus aproximativ 60% din instalațiile de producție de gaze naturale ale Ucrainei.

Ucraina depinde în mare măsură de gazul natural pentru încălzirea locuințelor și a întreprinderilor

În urma atacurilor, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a declarat că va pregăti un nou pachet de 580 de milioane de dolari împreună cu Naftogaz pentru importuri de gaz de urgență.

Acordul a fost semnat în cadrul celei de-a șasea Parteneriate pentru cooperare transatlantică în domeniul energiei, la Atena, Grecia, unde liderii europeni și americani din domeniul energiei au discutat despre creșterea exporturilor de GNL din SUA către Europa pentru a înlocui gazul rusesc.

La semnarea acordului au fost prezenți și ministrul ucrainean al energiei, Svitlana Hriinchuk, ministrul polonez al energiei, Milosz Motika, secretarul american al energiei, Chris Wright, și secretarul american al internelor, Doug Burgum.