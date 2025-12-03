Ucraina: Războiul se intensifică pe un front blocat iar costurile umane sunt devastatoare

După mai bine de 16 luni de lupte neîntrerupte, liniile frontului în Ucraina au suferit modificări minime. Localități precum Pokrovsk au devenit ruine disputate cu înverșunare, metru cu metru. Moscova a anunțat din nou „eliberarea completă” a orașului, prezentându-l drept o victorie semnificativă. La Stampa precizează că Ucraina infirmă categoric afirmațiile Kremlinului. Autoritățile de la Kiev șusțin că trupele ucrainene încă dețin controlul asupra sectorului nordic al localității, unde confruntările continuă.

Scăderea sprijinului extern și creșterea pierderilor

Pe cei aproximativ 1.200 de kilometri de front, aproape înghețați, artileria și dronele devin instrumentele dominante în fiecare sector. Ucraina se confruntă cu dificultăți din cauza lipsei de muniții și a încetinirii fluxului de ajutoare occidentale. Datele de la Institutul Kiel relevă o diminuare de peste 40% a sprijinului militar acordat Ucrainei în comparație cu anul precedent, iar angajamentele financiare și militare din partea Europei și Statelor Unite s-au redus considerabil.

În paralel, Rusia depune eforturi pentru a avansa pe linia frontului în Donbas, dar acest lucru vine cu un preț foarte ridicat. Estimările ucrainene indică sute de mii de soldați ruși uciși sau răniți de la începutul invaziei. Pierderile suferite de Ucraina sunt, de asemenea, masive, iar populația țării s-a diminuat cu aproape zece milioane de persoane, ca urmare a deceselor, exodului către alte țări și a strămutărilor interne.

Presiunile Rusiei pentru negocieri cât mai avantajoase

Potrivit analiștilor militari, ofensiva rusă intensificată în ultimele luni are ca scop consolidarea poziției Moscovei în eventualele negocieri, prin ocuparea unor teritorii cât mai extinse. Regiunile cheie vizate sunt Zaporizhzhia și Pokrovsk, considerate puncte vulnerabile în linia fortificată pe care Ucraina o menține în Donbas din 2014. O eventuală cădere completă a Pokrovsk ar expune forțele ucrainene riscului de a fi încercuite și forțate la o retragere.

Ucraina, sub presiunea resurselor limitate

Unitățile ucrainene se bazează pe experiența dobândită, pe utilizarea dronelor și pe linii defensive bine stabilite. Cu toate acestea, multe brigăzi luptă cu efective reduse, iar oboseala soldaților devine tot mai pronunțată. Rusia controlează deja aproape în totalitate regiunile Luhansk și Donețk, precum și porțiuni semnificative din Zaporizhzhia și Herson.

Kremlinul a semnalat că operațiunile militare vor continua și pe parcursul sezonului rece. Rusia se bazează în mod tradițional pe terenul înghețat pentru a-și facilita manevrele, iar analiștii anticipează că luptele din Donbas și Zaporizhzhia vor fi cât se poate de dure și intense.