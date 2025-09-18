Ucraina se pregătește să folosească o mie de drone interceptoare pe zi, anunță primul ministru

Premierul ucrainean Denîs Șmîhal a declarat joi că obiectivul strategic al țării este să ajungă în curând la folosirea a 1.000 de drone interceptoare pe zi, pentru a contracara eficient incursiunile aeriene ale Federației Ruse.

„Ne-am propus obiectivul de 1.000 de drone. Nu este doar un obiectiv, ci o necesitate pentru a doborî eficient toate dronele rusești”, a spus Șmîhal în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său polonez, aflat în vizită oficială la Kiev.

„Putem ajunge la acest nivel foarte repede. Imediat”

Potrivit primului ministru, citat de Interfax-Ukraine, Rusia a demonstrat deja că are capacitatea de a lansa până la 800 de drone de atac pe noapte, ceea ce obligă Ucraina să dezvolte o apărare aeriană flexibilă, scalabilă și bazată pe tehnologii moderne: „În consecință, trebuie să avem cel puțin 1.000 de drone interceptoare, iar acest nivel va fi atins. Nu pot dezvălui care este nivelul de astăzi, dar acest prag va fi realizat în viitorul apropiat”.

Oficialul ucrainean a subliniat că problema nu este doar producția de drone în sine, ci și ecosistemul complet de control și ghidare din jurul lor: „Putem ajunge la acest nivel foarte repede. Imediat. Însă întrebarea este legată de numărul complexelor de control la sol, al radarelor, al elementelor care folosesc inteligență artificială pentru ghidaj”, a explicat el.

Dronele sunt doar „vârful aisbergului”

Aceste componente sunt dezvoltate parțial local, prin producători ucraineni specializați în tehnologie militară, iar altele provin din asistența militară oferită de state partenere precum Statele Unite, Marea Britanie, Germania sau Polonia. În același timp, Ucraina colaborează cu companii private din industria de apărare și tehnologie internaționale pentru a integra soluții avansate de ghidaj automatizat și recunoaștere a țintelor.

Premierul a descris sistemul de interceptare ca fiind un „vârf al aisbergului”, parte a unui mecanism mult mai amplu de apărare. Acesta include componente esențiale precum războiul electronic, sisteme radar de detecție timpurie și integrarea datelor prin inteligență artificială: „Este un complex vast, iar implementarea lui necesită timp. Dar ne îndreptăm cu încredere spre obiectivul stabilit”.

Volodimir Zelenski a cerut încă din luna iulie producătorilor de vehicule aeriene fără pilot să asigure capacitatea Ucrainei de a desfășura zilnic o flotă de 1.000 de drone interceptoare.