Ucraina solicită 52 de miliarde de dolari în finanțare externă pentru anul 2026, pentru susținerea bugetului

Ucraina estimează că are nevoie de aproximativ 52 de miliarde de dolari în finanțare externă pentru 2026, pentru a menține stabilitatea bugetului de stat, scrie Kyiv Post.

Aceiași bani ar fi folosiți și pentru a acoperi cheltuielile din domeniul apărării și al asistenței sociale, a declarat joi ministrul finanțelor, Serhiy Marchenko, în cadrul celei de-a șaisprezecea întâlniri a Comitetului director al Platformei donatorilor pentru Ucraina.

Suma estimată pentru 2026 se apropie de valoarea sprijinului bugetar oferit de partenerii internaționali ai Ucrainei în 2025. Bugetul național rămâne sub presiune majoră din cauza costurilor continue pentru apărare și reconstrucție.

„În 2025, Ucraina a primit 52,4 miliarde de dolari sub formă de sprijin bugetar direct. Aceste fonduri au făcut posibilă acoperirea integrală a cheltuielilor sociale și umanitare esențiale. Mulțumesc sincer tuturor partenerilor pentru cooperarea eficientă”, a afirmat Serhiy Marchenko într-un comunicat de presă.

Ministrul a spus că Ucraina a strâns deja 5,5 miliarde de dolari în primele luni ale anului 2026 prin mecanismul de accelerare a veniturilor extraordinare (ERA).

Se preconizează că majoritatea deficitului bugetar pentru 2026 va fi acoperită prin inițiativa ERA, instrumentele Uniunii Europene, sprijinul bilateral și Banca Mondială.

Conform celui mai recent memorandum al FMI privind programul Extended Fund Facility (EFF) pe patru ani, recent aprobat, care detaliază nevoile financiare pe termen lung ale țării, deficitul de finanțare cumulat pentru Ucraina va ajunge la 136,5 miliarde de dolari între 2026 și 2029.