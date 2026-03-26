Prima pagină » Știri externe » Ucraina solicită 52 de miliarde de dolari în finanțare externă pentru anul 2026, pentru susținerea bugetului

Ucraina solicită 52 de miliarde de dolari în finanțare externă pentru anul 2026, pentru susținerea bugetului

Ucraina a anunțat că are nevoie de 52 de miliarde de dolari în 2026 pentru a-și acoperi cheltuielile esențiale, cum ar fi apărarea și ajutorul social.
Ucraina solicită 52 de miliarde de dolari în finanțare externă pentru anul 2026, pentru susținerea bugetului
Nițu Maria
26 mart. 2026, 22:20, Știri externe

Ucraina estimează că are nevoie de aproximativ 52 de miliarde de dolari în finanțare externă pentru 2026, pentru a menține stabilitatea bugetului de stat, scrie Kyiv Post.

Aceiași bani ar fi folosiți și pentru a acoperi cheltuielile din domeniul apărării și al asistenței sociale, a declarat joi ministrul finanțelor, Serhiy Marchenko, în cadrul celei de-a șaisprezecea întâlniri a Comitetului director al Platformei donatorilor pentru Ucraina.

Suma estimată pentru 2026 se apropie de valoarea sprijinului bugetar oferit de partenerii internaționali ai Ucrainei în 2025. Bugetul național rămâne sub presiune majoră din cauza costurilor continue pentru apărare și reconstrucție.

„În 2025, Ucraina a primit 52,4 miliarde de dolari sub formă de sprijin bugetar direct. Aceste fonduri au făcut posibilă acoperirea integrală a cheltuielilor sociale și umanitare esențiale. Mulțumesc sincer tuturor partenerilor pentru cooperarea eficientă”, a afirmat Serhiy Marchenko într-un comunicat de presă.

Ministrul a spus că Ucraina a strâns deja 5,5 miliarde de dolari în primele luni ale anului 2026 prin mecanismul de accelerare a veniturilor extraordinare (ERA).

Se preconizează că majoritatea deficitului bugetar pentru 2026 va fi acoperită prin inițiativa ERA, instrumentele Uniunii Europene, sprijinul bilateral și Banca Mondială.

Conform celui mai recent memorandum al FMI privind programul Extended Fund Facility (EFF) pe patru ani, recent aprobat, care detaliază nevoile financiare pe termen lung ale țării, deficitul de finanțare cumulat pentru Ucraina va ajunge la 136,5 miliarde de dolari între 2026 și 2029.

Finanțarea totală de 52,4 miliarde de dolari primită anul trecut a venit de la un grup variat de parteneri internaționali. Totuși, cea mai mare parte a acestui sprijin, 37,9 miliarde de dolari, sau aproximativ 70% din suma totală, a fost acordată prin împrumuturi ERA.

Facilitatea Uniunii Europene pentru Ucraina a contribuit cu 12,1 miliarde de dolari în 2025, din care 11,5 miliarde sub formă de împrumuturi și 668 de milioane sub formă de granturi.

Alte contribuții au inclus 912 milioane de dolari de la FMI și 733 de milioane de dolari de la Banca Mondială. Japonia a oferit 453 de milioane de dolari, în timp ce Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a furnizat 232 de milioane de dolari.

