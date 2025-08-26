Ucraina, una dintre cele mai minate țări din lume: Peste un milion de mine, împrăștiate pe teritoriul său

În nord-estul Ucrainei, la mai puțin de 50 de kilometri de granița cu Rusia, se află orașul Șostka. În primele luni ale războiului, orașul a fost blocat și, din acel moment, s-a confruntat cu bombardamente constante și atacuri cu drone din partea armatei ruse.

Cu toate acestea, în momentul în care războiul va lua sfârșit, va continua să existe un pericol invizibil: dispozitivele neexplodate. În prezent, Ucraina este una dintre cele mai minate țări din lume, cu aproximativ un sfert din teritoriul său – o suprafață mai mare decât Anglia – contaminat cu explozivi, notează The Guardian.

„Acum câteva zile, erau 40 de drone Shahed deasupra noastră. Acestea pot arunca mine, așa că, deși nimic nu explodează imediat, există întotdeauna posibilitatea ca ceva să explodeze mai târziu”, spune Yelyzaveta Kyseliova, rezidentă în orașul Șostka și specialistă în explozivi, pentru sursa citată.

Un alt oraș aflat constant sub bombardamentele rusești este Herson. Aici, Liudmyla Kryvorotko trăiește cu pierderea a doi dintre copiii ei întocmai din cauza munițiilor neexplodate.

Peste un milion de mine împrăștiate pe teritoriul Ucrainei

Expertul ONU în domeniul minelor, Paul Heslop, afirmă pentru sursa citată pe teritoriul Ucrainei există deja peste un milion de mine împrăștiate, iar forțele ruse au „minat pe scară largă” anumite părți ale țării în timpul retragerii.

Minele sunt concepute să explodeze atunci când sunt călcate sau când este tras un fir de declanșare, sau chiar și atunci când sunt atinse sau mișcate. Ele au forme și dimensiuni diferite, în funcție de ținta pe care o vizează.

Ucraina s-a alăturat deciziei luate de Polonia, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania privind retragerea din Convenția de la Ottawa, care reglementează și restricționează utilizarea majorității tipurilor de mine terestre. Acestea invocă amenințările din partea Rusiei, cu care au o frontieră comună, ca motiv al deciziei lor.

De la începutul războiului, puțin sub 1.000 de persoane au fost rănite și 359 ucise de mine și resturi explozive de război.