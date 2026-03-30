UE avertizează că europenii ar trebui să călătorească mai puțin pentru a evita penuria de energie

Solicitarea, formulată de comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, reflectă temerile că războiul din Orientul Mijlociu nu mai este doar o problemă de preț, ci riscă să se transforme într-o veritabilă criză de aprovizionare cu energie, cu implicații serioase pentru economia globală, scrie Politico.

Într-o scrisoare adresată miniștrilor Energiei din statele membre, Jørgensen a arătat că guvernele ar trebui să analizeze „măsuri voluntare de economisire a cererii (…), cu o atenție deosebită asupra sectorului transporturilor”.

Concret, acest lucru ar putea însemna ca guvernele să le ceară cetățenilor să conducă mai puțin sau să zboare mai rar, pentru a economisi combustibil destinat utilizărilor esențiale, așa cum se întâmplă deja în unele state asiatice.

Miniștrii Energiei din UE se vor reuni marți într-o ședință de urgență pentru a discuta modalitățile de gestionare a crizei energetice.

În scrisoarea sa, Jørgensen subliniază că sectorul transporturilor din Europa se confruntă cu costuri în creștere și dificultăți de aprovizionare, din cauza dependenței puternice de Golful Persic, de unde Uniunea Europeană își asigură peste 40% din importurile de kerosen pentru aviație și motorină.