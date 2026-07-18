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UE lovește risipa din industria modei. În joc sunt 5,6 milioane de tone de CO₂ pe an

Uniunea Europeană interzice, din 19 iulie, distrugerea hainelor nevândute de către marile companii. Măsura vizează reducerea deșeurilor textile și a emisiilor generate de industria modei.
UE lovește risipa din industria modei. În joc sunt 5,6 milioane de tone de CO₂ pe an
Andreea Tobias
18 iul. 2026, 12:12, Știri externe
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Regulamentul UE privind ecoproiectarea intră în vigoare pentru marile companii din textile.

Hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute nu mai pot fi distruse din motive comerciale. Produsele vor trebui direcționate spre reutilizare, donație sau reciclare, scrie Corriere.

Întreprinderile mijlocii vor intra sub aceeași obligație abia din 2030. Firmele mici rămân excluse din sfera de aplicare a regulii.

De ce a decis Comisia Europeană această măsură?

Distrugerea produselor nevândute genera deșeuri și emisii inutile, potrivit Comisiei Europene. Măsura face parte din strategia europeană pentru un sector textil mai sustenabil. Multe companii, mai ales din lux, considerau distrugerea mai convenabilă decât vânzarea la preț redus. Un asemenea gest putea afecta valoarea brandului, dacă produsele ajungeau ieftin pe piață.

Ce s-a întâmplat în cazul Burberry?

În 2018, Burberry a recunoscut că distrusese produse nevândute în valoare de 28,6 milioane de lire sterline. Compania a explicat atunci că proteja brandul de contrafacere și revânzare neautorizată. Controversele apărute au determinat Burberry să renunțe la această politică.

Alte branduri importante și-au schimbat, treptat, modul de gestionare a stocurilor.

Firmele vor trebui să publice date despre numărul și greutatea produselor nevândute anual. Vor trebui explicate motivele eliminării și procentul destinat reutilizării sau reciclării. Există totuși excepții, pentru produsele periculoase, deteriorate sau care încalcă drepturi de proprietate intelectuală.

Cât de mare este problema deșeurilor textile în Europa?

Până la 9% din produsele textile introduse pe piața europeană sunt distruse anual, potrivit Assoutenti. Este vorba despre aproximativ 594.000 de tone de țesături aruncate, înainte de a fi folosite. Impactul climatic este estimat la 5,6 milioane de tone de emisii de CO2. Comerțul online contribuie și el, cu o rată medie de returnare de 20%.

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