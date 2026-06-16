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UE și Regatul Unit vor organiza un al doilea summit comun. Unde și când va avea loc

UE și Regatul Unit vor organiza cel de-al doilea summit în luna iulie, a anunțat marți premierul britanic Keir Starmer. Anunțul vine în contextul în care guvernul de la Londra urmărește restabilirea relațiile cu blocul comunitar.
UE și Regatul Unit vor organiza un al doilea summit comun. Unde și când va avea loc
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul britanic Keir Starmer. Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
16 iun. 2026, 18:35, Știri externe
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UE și Regatul Unit al Marii Britanii vor organiza în data de 22 iulie cel de-al doilea summit bilateral. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Keir Starmer, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pe rețelele sociale, după ce s-au întâlnit în marja summitului G7 din Franța.

„Guvernul meu laburist își îndeplinește promisiunea de a restabili relația noastră și de a plasa Marea Britanie în centrul Europei. Împreună vom aborda problema costului vieții, vom stimula crearea de locuri de muncă și vom crea oportunități pentru tineri”, a scris Starmer într-o postare pe X.

Summitul va avea loc la Bruxelles, potrivit mesajului transmis de Antonio Costa pe X.

Se preconizează că acest al doilea summit va reprezenta un moment-cheie în procesul de reapropiere dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, la zece ani după ce britanicii au votat în favoarea ieșirii din UE, notează POLITICO.

Luna trecută, Keir Starmer a declarat că își dorește un „mare salt” înainte în relațiile cu UE la summitul din acest an, descriind o colaborare mai strânsă cu blocul comunitar în domenii precum comerțul, apărarea, dar și cooperarea în materie de securitate, scrie Reuters.

În plus, guvernul britanic urmărește să înregistreze progrese cu UE și pe alte paliere, precum tarifele la oțel, standardele alimentare și energia.

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