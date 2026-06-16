UE și Regatul Unit vor organiza un al doilea summit comun. Unde și când va avea loc

UE și Regatul Unit al Marii Britanii vor organiza în data de 22 iulie cel de-al doilea summit bilateral. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Keir Starmer, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pe rețelele sociale, după ce s-au întâlnit în marja summitului G7 din Franța.

„Guvernul meu laburist își îndeplinește promisiunea de a restabili relația noastră și de a plasa Marea Britanie în centrul Europei. Împreună vom aborda problema costului vieții, vom stimula crearea de locuri de muncă și vom crea oportunități pentru tineri”, a scris Starmer într-o postare pe X.

Today I’ve agreed with @eucopresident that we will hold the second UK-EU summit on 22 July. My Labour Government is delivering on our promise to reset our relationship and put Britain at the heart of Europe. Together we will tackle the cost of living, boost jobs and create… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 16, 2026

Summitul va avea loc la Bruxelles, potrivit mesajului transmis de Antonio Costa pe X.

Good discussion with Prime Minister @Keir_Starmer. Close EU–UK cooperation is essential for our shared European security, resilience, and prosperity. We are working closely together to make our upcoming second Summit in Brussels on 22 July a success. pic.twitter.com/tcbgxpTfqS — António Costa (@eucopresident) June 16, 2026

Se preconizează că acest al doilea summit va reprezenta un moment-cheie în procesul de reapropiere dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, la zece ani după ce britanicii au votat în favoarea ieșirii din UE, notează POLITICO.

Luna trecută, Keir Starmer a declarat că își dorește un „mare salt” înainte în relațiile cu UE la summitul din acest an, descriind o colaborare mai strânsă cu blocul comunitar în domenii precum comerțul, apărarea, dar și cooperarea în materie de securitate, scrie Reuters.

În plus, guvernul britanic urmărește să înregistreze progrese cu UE și pe alte paliere, precum tarifele la oțel, standardele alimentare și energia.