UE va solicita mai multe scutiri de tarife în timpul vizitei secretarului american pentru comerț

Președintele SUA, Donald Trump, și șefa UE, Ursula von der Leyen, au ajuns la un acord în iulie prin care majoritatea exporturilor UE vor fi supuse unei taxe americane de 15%, însă Uniunea Europeană a solicitat diverse scutiri pentru mai multe sectoare, potrivit France24.

În ciuda acordului, ambele părți semnalează probleme nerezolvate, iar acordul așteaptă încă aprobarea Parlamentului UE înainte de a fi implementat ulterior.

Miniștrii comerțului din UE se vor întâlni luni la Bruxelles, în cadrul căreia Lutnick și reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, li se vor alătura la prânz.

Greer va purta, de asemenea, discuții duminică cu șeful UE pentru comerț, Maros Sefcovic, a anunțat Comisia Europeană.

Lista de scutiri include vinuri și paste

Comisia Europeană a declarat vineri că continuă „să colaboreze cu SUA atât la nivel politic, cât și tehnic”. Diplomații au declarat că statele UE urmează să finalizeze vineri o listă de sectoare pe care doresc să le scutească de taxe, care va include probabil vinuri și băuturi spirtoase și, eventual, pastele, deja subiect de tensiuni între Roma și Washington.

Luna trecută, Italia a făcut apel la Washington și Bruxelles în încercarea de a descuraja Statele Unite să impună taxe antidumping provizorii de peste 91% asupra pastelor făinoase începând cu ianuarie 2026, pe lângă cele 15% deja existente.

Președintele Donald Trump a criticat insistent măsurile luate de Bruxelles împotriva companiilor tehnologice americane, inclusiv o amendă uriașă de 2,95 miliarde de euro (3,4 miliarde de dolari) aplicată Google în septembrie, amenințând cu tarife vamale dacă blocul comunitar nu abrogă măsura.

Bruxelles-ul dorește, de asemenea, ca Washingtonul să reducă tarifele de 50% la oțel și propune crearea unei „alianțe a metalelor” mai ample cu Statele Unite pentru a proteja economiile respective de supracapacitatea chineză.