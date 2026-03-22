Ultimatum pentru Iran: 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz

Liderul american a avertizat că, în caz contrar, Statele Unite vor lovi infrastructura energetică a țării.

Ultimatumul expiră luni seara

„Dacă Iranul nu deschide complet, fără amenințări, Strâmtoarea Hormuz în termen de 48 de ore de la acest moment exact, Statele Unite ale Americii vor lovi și vor distruge complet diversele lor centrale electrice, începând cu cea mai mare”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social, în seara zilei de sâmbătă.

Israel: Războiul a ajuns „la jumătate”

Potrivit Financial Times, avertismentul lui Trump este lansat într-un moment de escaladare rapidă a conflictului din regiune. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că seara de sâmbătă a fost „foarte dificilă”, după ce „două atacuri cu rachete iraniene asupra sudului Israelului au rănit peste 120 de persoane, dintre care 11 sunt în stare gravă”.

Șeful armatei israeliene spune că războiul a ajuns „la jumătate” și că operațiunile militare vor continua cel puțin până la începutul lunii viitoare.

Rachete iraniene la 4.000 km

În paralel, Iranul a lansat două rachete balistice către baza militară britanică Diego Garcia, situată la aproximativ 4.000 de kilometri distanță. Niciuna nu și-a atins ținta, însă utilizarea unor rachete cu rază atât de lungă ridică îngrijorări în rândul planificatorilor militari europeni.

Strâmtoarea Hormuz, aflată între Iran și Oman, este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care tranzitează o parte semnificativă din exporturile globale de petrol. Blocarea acesteia a dus deja la creșterea prețurilor la energie și la tensiuni pe piețele internaționale.

De la „reducere” la amenințări

Ultimatumul lansat de Donald Trump reprezintă o schimbare radicală de ton, după ce liderul american sugerase anterior că ia în calcul „reducerea” operațiunilor militare și afirmase că armata SUA este „foarte aproape” de atingerea obiectivelor.

După atacul israelian asupra câmpului de gaze South Pars, unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale Iranului, ministrul de externe, Abbas Araghchi, a avertizat că Iranul „nu va da dovadă de nicio reținere” dacă infrastructura țării va fi lovită din nou.