Un artist acoperă o sculptură cu deșeuri din plastic în fața ONU, în semn de protest față de poluare

Benjamin Von Wong, artist și activist canadian, a conceput sculptura de aproape 6 metri înălțime, intitulată „Povara Gânditorului”, pe care a realizat-o împreună cu o echipă. Lucrarea este interpretarea sa a celebrei sculpturi „Gânditorul” de Auguste Rodin, din Paris.

Figura masculină este surprinsă în adâncile sale reflecții, la fel ca în original, însă, în loc să stea pe o stâncă, personajul lui Von Wong stă așezat pe „Mama Pământ”, ținând în brațe un copil și strângând în mână sticle din plastic. Un lanț de ADN îi leagă, pentru a evidenția efectele poluării cu plastic asupra sănătății.

📷: „The Thinker’s Burden” depicts a world slowly drowning in plastics. The sculpture from @thevonwong is installed outside @UNGeneva as negotiations are taking place to finalize a global #PlasticsTreaty.@UNEP has more on the talks: https://t.co/HxZyafVbaX pic.twitter.com/a1urQWAwv1 — United Nations (@UN) August 7, 2025

Cu ajutorul voluntarilor, Von Wong a pus deșeuri din plastic instalației pe parcursul negocierilor, pentru a reflecta costul tot mai mare al indiferenței.

Luni, acesta s-a urcat pe o scară pentru a ajunge în vârful sculpturii și a împleti sticle din plastic printre spiralele ADN-ului. În fața sculpturii a plasat și o jucărie din plastic.

„Până la sfârșitul acestei săptămâni, ar trebui să avem o sculptură aproape complet acoperită de plastic. Cu toate acestea, speranța este că un tratat puternic și ambițios privind plasticul înseamnă că putem rezolva această problemă o dată pentru totdeauna”, a spus el.

Fundația Minderoo, o organizație filantropică din Australia, a fost cel mai mare finanțator al proiectului. Gunoaiele din plastic au fost colectate de ONG-uri locale și grupuri comunitare.

Aproximativ 3.700 de persoane participă la negocieri, reprezentând 184 de țări și peste 600 de organizații. Scopul este elaborarea primului tratat global, cu caracter juridic obligatoriu, privind poluarea cu plastic.