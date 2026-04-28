Un bărbat a fost acuzat de tentativă de asasinat asupra lui Trump la Cina Corespondenților

Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, a fost acuzat și de două infracțiuni legate de arme de foc, când a comparut luni în fața instanței din Washington DC. El nu a pledat vinovat sau nevinovat, potrivit BBC.

Potrivit procurorilor, acesta avea asupra sa un pistol semiautomat, o pușcă cu pompă și trei cuțite în momentul în care a trecut cu forța de un punct de control de securitate la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, sâmbătă.

Un agent al Serviciului Secret a fost lovit, dar nu a fost rănit grav în timpul atacului de la un hotel. Acuzatul riscă închisoarea pe viață dacă va fi găsit vinovat.

Suspectul a vorbit cu voce joasă, răspunzând la aproape toate întrebările judecătorului cu „da, onorată instanță” sau „nu, onorată instanță”. A declarat vârsta sa și a spus că are o diplomă de master.

În timpul incidentului de sâmbătă seara, Trump, vicepreședintele JD Vance, membrii cabinetului și alți oficiali ai Casei Albe au fost evacuați în grabă din sala de bal a hotelului Washington Hilton după ce s-au auzit focuri de armă.

Suspectul ar fi trecut în viteză printr-un punct de control de securitate situat cu un etaj mai sus de sala de la subsol.

Suspectul a călătorit din Los Angeles

Tentativa de asasinare a președintelui se pedepsește cu închisoare pe viață.

Celelalte acuzații – transportul unei arme de foc între state în scopul comiterii unei infracțiuni grave și folosirea unei arme de foc într-o infracțiune violentă – sunt pedepsite cu până la 10 ani de închisoare. Suspectul urmează să compară din nou în fața instanței joi.

Instanța a aflat că acuzatul a traversat mai multe granițe de stat pentru a încerca să-l ucidă pe Trump.

Suspectul a părăsit locuința sa din zona Los Angeles pe 21 aprilie, călătorind cu trenul spre Chicago, au declarat oficialii.

Pe 24 aprilie, a părăsit Chicago și a ajuns la Washington, unde s-a cazat la hotelul Hilton în ajunul galei.

Registrele federale privind finanțarea campaniilor electorale arată că a donat 25 de dolari unui comitet de acțiune politică al Partidului Democrat în sprijinul candidaturii Kamalei Harris la președinție în 2024.

Ce le-a transmis acuzatul rudelor sale

La conferința de presă de luni, Pirro a declarat că intenția suspectului, pe baza scrisorii pe care a trimis-o familiei sale înainte de atac, era să elimine cât mai mulți membri de rang înalt ai cabinetului.

Conform unei declarații sub jurământ, acuzatul le-a scris rudelor sale: „Funcționarii administrației… sunt ținte, ordonate de la cel mai înalt rang la cel mai mic. Aș trece totuși prin aproape toată lumea de aici pentru a ajunge la ținte, dacă ar fi absolut necesar”, ar fi adăugat el.

Procurorii au solicitat ca Allen să rămână în arest, argumentând că acuzația de tentativă de asasinat ar putea fi considerată terorism. Pirro a spus că ar putea fi formulate și alte acuzații.