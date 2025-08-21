Un californian a fost diagnosticat cu ciumă. Netratată rapid, boala e încă letală

Un rezident din California, South Lake Tahoe, a fost testat pozitiv pentru ciumă, potrivit autorităților sanitare locale. Autoritățile suspectează că sursa bolii ar fi o mușcătură de purice infectat, primită în timpul unei excursii cu cortul, potrivit ABC News.

„Ciuma este prezentă în mod natural în multe părți ale Californiei, inclusiv în zonele aflate la altitudini mai mari din comitatul El Dorado”, a explicat directorul interimar al sănătății publice din comitat, Kyle Fliflet, menționând că „este important ca oamenii să ia măsuri de precauție pentru ei și pentru animalele lor de companie atunci când sunt în aer liber”.

Rară, dar potențial letală

Boala este cauzată de bacteria Yersinia pestis și generează în medie circa șapte cazuri anual în SUA, conform Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Ea se regăsește frecvent în vestul țării, unde circulă printre rozătoare și purici.

Simptomele – febră, greață, slăbiciune și ganglioni umflați – apar în decurs de două săptămâni de la expunere. Deși este rară, boala poate fi fatală dacă nu este tratată rapid. Antibioticele administrate la timp o pot vindeca, dar cel puțin 15 persoane au murit de ciumă în SUA din anul 2000, potrivit epidemiologilor americani.

Ciuma a apărut în urmă cu un mileniu și jumătate

Ciuma are o istorie îndelungată și devastatoare, fiind responsabilă pentru unele dintre cele mai grave pandemii din lume. Cea mai cunoscută este „Moartea Neagră”, din secolul al XIV-lea, care a ucis între 25 și 50 de milioane de oameni în Europa, Asia și Africa de Nord, decimând aproape o treime din populația europeană.

Alte mari epidemii au izbucnit la Londra în secolul al XVII-lea și în Asia în secolul al XIX-lea.

Descoperirea bacteriei responsabile, acum 131 de ani, și introducerea antibioticelor în secolul XX au transformat boala dintr-o amenințare letală la nivel mondial într-una rară și tratabilă, însă nu au eradicat-o. Deși rar, ciuma continuă să apară în unele regiuni ale lumii.