Un cetățean japonez se întoarce în țara sa, după luni petrecute în detenție în Iran

Într-o conferință de presă desfășurată, luni, purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara, a confirmat că unul dintre cei doi deținuți în Iran s-a întors, duminică, în Japonia, dar și că starea sa de sănătate este bună, potrivit Associated Press.

Acesta a mai precizat că un alt cetățean japonez, care a fost arestat mai devreme în acest an, se află încă în custodia autorităților de la Teheran, dar și că Japonia a confirmat faptul că „nu există nicio problemă legată de siguranța ori starea de sănătate” a persoanei. Autoritățile japoneze continuă să facă presiuni asupra autorităților de la Teheran pentru ca persoana să fie eliberată „cât mai curând posibil”.

Motegi a precizat că eliberarea cetățeanului japonez vine în urma cererilor repetate adresate ministrului Iranian de Externe, Abbas Araghchi, dar și că acesta „lucrează pentru a câștiga o eliberare anticipată” a celuilalt deținut, în timp ce autoritățile sunt în contact cu familia acestuia, dar și celelalte părți implicate.

Celălalt cetățean arestat în Iran este jurnalist

Comitetul pentru Protejarea Jurnaliștilor a precizat că persoana deținută în luna ianuarie a acestui an este un jurnalist al postului public NHK. Comitetul a precizat că jurnalistul a fost arestat în 20 ianuarie de Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC), dar și că acesta a fost transferat în 23 februarie la închisoarea Evin, potrivit unor surse care au dorit să-și păstreze anonimatul din cauza fricii față de autoritățile de la Teheran.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului japonez nu a făcut publice identitățile celor doi cetățeni japonezi, însă a precizat că cel care a fost eliberat se afla în detenție în Iran încă din anul 2025.

Anterior, Ministerul de Externe al Japoniei a precizat că cei doi deținuți sunt în siguranță și au o stare de sănătate bună, dar a precizat că doar unul din ei a fost reținut anul trecut, în timp ce al doilea a fost arestat în luna ianuarie.

Ministerul nu a oferit alte informații și nici nu a precizat dacă există legătură cu privire la arestarea celor două persoane.