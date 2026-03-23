Prima pagină » Știri externe » Un cetățean japonez se întoarce în țara sa, după luni petrecute în detenție în Iran

Un cetățean japonez se întoarce în țara sa, după luni petrecute în detenție în Iran

Purtătorul de cuvânt al Guvernului japonez a confirmat, luni, că unul dintre cei doi cetățeni japonezi aflați în detenție în Iran s-a întors acasă. Confirmarea oficialului Minoru Kihara, vine la o zi după ce ministrul japonez de Externe, Toshimitsu Motegi, a anunțat eliberarea japonezului.
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
23 mart. 2026, 11:08, Știri externe

Într-o conferință de presă desfășurată, luni, purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara, a confirmat că unul dintre cei doi deținuți în Iran s-a întors, duminică, în Japonia, dar și că starea sa de sănătate este bună, potrivit Associated Press. 

Acesta a mai precizat că un alt cetățean japonez, care a fost arestat mai devreme în acest an, se află încă în custodia autorităților de la Teheran, dar și că Japonia a confirmat faptul că „nu există nicio problemă legată de siguranța ori starea de sănătate” a persoanei. Autoritățile japoneze continuă să facă presiuni asupra autorităților de la Teheran pentru ca persoana să fie eliberată „cât mai curând posibil”.

Motegi a precizat că eliberarea cetățeanului japonez vine în urma cererilor repetate adresate ministrului Iranian de Externe, Abbas Araghchi, dar și că acesta „lucrează pentru a câștiga o eliberare anticipată” a celuilalt deținut, în timp ce autoritățile sunt în contact cu familia acestuia, dar și celelalte părți implicate.

Celălalt cetățean arestat în Iran este jurnalist

Comitetul pentru Protejarea Jurnaliștilor a precizat că persoana deținută în luna ianuarie a acestui an este un jurnalist al postului public NHK. Comitetul a precizat că jurnalistul a fost arestat în 20 ianuarie de Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC), dar și că acesta a fost transferat în 23 februarie la închisoarea Evin, potrivit unor surse care au dorit să-și păstreze anonimatul din cauza fricii față de autoritățile de la Teheran.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului japonez nu a făcut publice identitățile celor doi cetățeni japonezi, însă a precizat că cel care a fost eliberat se afla în detenție în Iran încă din anul 2025.

Anterior, Ministerul de Externe al Japoniei a precizat că cei doi deținuți sunt în siguranță și au o stare de sănătate bună, dar a precizat că doar unul din ei a fost reținut anul trecut, în timp ce al doilea a fost arestat în luna ianuarie.

Ministerul nu a oferit alte informații și nici nu a precizat dacă există legătură cu privire la arestarea celor două persoane.

