Un complex rezidențial din perioada lui Chávez, în ruină după cutremurele din Venezuela

Construite în cadrul eforturilor de modernizare a Venezuelei, clădirile simbolizează acum situația dezastruoasă a țării, în urma celor două cutremure de miercuri, în care au murit peste 1.500 de cetățeni, în timp ce alți mii au fost dați dispăruți, potrivit AFP, citată de France24.

„Majoritatea clădirilor din spatele complexului s-au prăbușit complet”, a declarat Jenny Contreras, o locatară în vârstă de 28 de ani.

Contreras, soțul ei și fiul lor de patru ani dorm pe o saltea în stradă de când cutremurele au distrus 192 de clădiri din complexul Urbanismo Hugo Chavez, situat în cartierul Catia La Mar din La Guaira.

Locatarii celor 3.400 de apartamente din complex au fost evacuați. Femeia spune că nu a putut nici măcar să se întoarcă să-și recupereze lucrurile.

Clădirile au fost distruse

Potrivit reporterilor AFP de la fața locului, în pereții clădirilor au apărut fisuri mari, iar prin aceste fisuri materialele cu care au fost construite blocurile erau vizibile. Unele clădiri se aflau la un pas de prăbușire, în timp ce altele se prăbușiseră deja.

Chiar și pentru clădirile care încă mai stau în picioare, viitorul este sumbru.

„Întregul complex va fi declarat inapt pentru locuire. Întregul complex va dispărea în viitor, deoarece totul se află într-o stare foarte proastă”, a a declarat femeia.

Dayana Lean, o comerciantă în vârstă de 51 de ani, a declarat că „zonele unu și trei” ale complexului au fost cele mai grav afectate.

„În direcția aceea, totul a dispărut deja. Clădirile s-au prăbușit. Și sunt mulți morți”, a spus Lean, o altă locatară din complex.

Guvernul amenajează tabere temporare

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a anunțat, duminică, faptul că guvernul venezuelean amenajează tabere temporare pentru persoanele care și-au pierdut locuințele.

„În același timp, încep lucrările de planificare a proiectelor care vor permite construirea de locuințe noi într-un timp foarte scurt”, a declarat Delcy Rodríguez.

Locuitorii care au reușit să salveze câte ceva din locuințele lor și-au așezat în stradă saltele, mașini de spălat, mobilă, și alte obiecte de uz casnic.

Cu toate acestea, Lean, locatara din complex spune că nu-și dorește să meargă la adăpost.

„Dacă tot vom fi refugiați, vom rămâne aici. Vom avea grijă unii de alții”, spune ea.

Rodríguez se confruntă cu o criză la doar câteva luni după desemnarea sa ca președinte interimar

Criza din Venezuela este o provocare pentru președinta interimară Delcy Rodríguez, după ce fostul dictator Nicolás Maduro a fost capturat de SUA la începutul anului, aflându-se în arest în State pentru acuzații de trafic de droguri și colaborare cu cartelurile.

În urma cutremurelor ce au devastat Venezuela, UE vine în sprijinul țării din America de Sud, acordând sprijin financiar în valoare de 5 milioane de euro.