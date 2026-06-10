Un elicopter militar pakistanez s-a prăbușit în Kashmir; nu au existat supraviețuitori

„Un elicopter Mi-17 al Forțelor Aeriene Pakistaneze s-a prăbușit astăzi la decolare lângă Muzaffarabad din cauza unei erori tehnice”, a anunțat armata într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

„Toți militarii aflați la bord sunt martiri”, a adăugat armata, fără a specifica numărul de oameni aflați la bordul acestui avion de fabricație sovietică, o versiune de export a Mi-8 rusesc, capabilă să transporte aproximativ treizeci de persoane.

Kashmirul, cu majoritate musulmană, este revendicat în întregime atât de India, cât și de Pakistan, dar a fost împărțit între cele două țări de la obținerea independenței lor față de Marea Britanie. După ani de ciocniri frecvente și război deschis cu India, zona este considerată extrem de sensibilă de către armata și guvernul pakistanez.