Un ministru francez îndeamnă Marea Britanie să revină în UE. „Reveniți și veți avea un loc la masa negocierilor”

Roland Lescure a transmis că Marea Britanie este binevenită să revină în Uniunea Europeană, subliniind însă că o asemenea decizie trebuie luată de cetățenii britanici. Ministrul francez a recunoscut că apartenența la blocul comunitar presupune și dificultăți, dar a evidențiat avantajele cooperării dintre statele membre.

Într-un interviu acordat BBC, oficialul francez a comentat declarațiile premierului britanic privind posibilitatea organizării unui al doilea referendum referitor la apartenența Regatului Unit la UE.

„Britanicii au decis, iar acesta este, evident, dreptul lor deplin. Dacă vor să revină, tot ei vor trebui să decidă”, a spus Lescure.

„Dar ceea ce le pot spune este: întoarceți-vă oricând”, a adăugat ministrul francez.

Un nou referendum privind Brexitul, luat în calcul la Londra

Premierul britanic Andy Burnham a declarat recent că Regatul Unit trebuie să analizeze opțiunile privind viitoarea sa relație cu Uniunea Europeană. Acestea includ menținerea actualelor acorduri, revenirea în uniunea vamală europeană, reintegrarea în piața unică sau chiar aderarea deplină la UE.

Burnham a sugerat că organizarea unui nou referendum privind Brexitul ar putea fi inclusă într-un viitor program electoral al Partidului Laburist.

Marea Britanie a părăsit oficial Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, în urma referendumului din iunie 2016, când 51,9% dintre alegători au votat pentru ieșirea din blocul comunitar.

Programul „Made in Europe”, o nouă problemă pentru industria britanică

Guvernul britanic și-a exprimat îngrijorarea privind viitoarele reguli europene destinate protejării producătorilor din UE. Programul „Made in Europe”, propus de Comisia Europeană în martie 2026 și aflat încă în proces legislativ, urmărește să sprijine industria europeană în competiția cu producătorii chinezi, prin acordarea de prioritate produselor fabricate în UE la atribuirea unor contracte publice și la acordarea subvențiilor.

Măsurile ar putea afecta industria britanică, deoarece produsele fabricate în Regatul Unit nu ar beneficia de aceleași avantaje ca cele produse în UE.

Inclusiv reprezentanții industriei auto europene au solicitat includerea Marii Britanii în program, pentru a evita perturbarea relațiilor comerciale și a fluxurilor de componente dintre producători.

Întrebat despre posibilitatea excluderii companiilor britanice din acest mecanism, Roland Lescure a reiterat invitația adresată Londrei.

„Reveniți și veți avea un loc la masa negocierilor, iar toate aceste lucruri le vom discuta împreună”, a declarat ministrul francez.