Prima pagină » Știri externe » Un naționalist sârb declară victoria partidului său în alegerile din Bosnia și Herțegovina

Un naționalist sârb declară victoria partidului său în alegerile din Bosnia și Herțegovina

Politicianul naționalist sârb bosniac Milorad Dodik a declarat victoria partidului său în alegerile din Bosnia, marcate de presiunile economice, perspectiva aderării națiunii balcanice la Uniunea Europeană și tensiunile etnice care au divizat țara de la războiul brutal din 1992-1995.
Un naționalist sârb declară victoria partidului său în alegerile din Bosnia și Herțegovina
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
05 oct. 2026, 06:54, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dodik este un politician ferm pro-rus care, deși nu a apărut pe buletinul de vot, a dominat campania și a inflamat diviziunile cu o retorică separatistă care a stârnit temeri privind o nouă instabilitate în Bosnia, potrivit The Guardian.

Fost președinte al entității cu majoritate sârbă a țării, Republica Srpska, lui Dodik i s-a interzis să dețină funcții publice după ce a fost condamnat anul trecut pentru sfidarea deciziilor trimisului internațional care supraveghea acordul de pace din 1995 care a pus capăt războiului.

Cu aproape 90% din voturi numărate, aliata lui Dodik, Željka Cvijanović, din partea partidului de dreapta Alianța Social-Democraților Independenți, a obținut peste 55% din voturi pentru a ocupa unul dintre cele trei locuri în președinția tripartită a țării, depășind cu aproximativ 30 de puncte procentuale cel mai apropiat adversar.

Discurs cu trimitere la Trump și Putin

Într-o conferință de presă de duminică seară, Dodik a declarat că partidul său naționalist va deține, de asemenea, o „vastă majoritate” în adunarea Republicii Srpska și a atribuit victoria alegerilor „victoriei magnifice” a președintelui american Donald Trump din 2024 și sprijinului președintelui rus Vladimir Putin.

„Nimeni nu ar trebui să ne ceară să schimbăm politica”, a spus Dodik. „Nu vom renunța, ci vom continua pentru poporul nostru… Nu-mi vine să cred că am dat peste cap așa ceva.”

Aproximativ 3,4 milioane de alegători au fost eligibili să aleagă cei trei membri ai președinției multietnice a țării, parlamentarii parlamentului național și șefii instituțiilor celor două entități ale țării: Federația Bosnia și Herțegovina, cu majoritate musulmană, și Republica Srpska, dominată de etnici sârbi.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
GSP.ro
Românii plătesc cu peste 12% mai mult pentru locuințe, în 2026. Ce se întâmplă cu piața imobiliară din alte state europene
Gandul
Lovitură pentru Ian după concertul de la Arenele Romane! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Zeama de la murături este tulbure? Nu te grăbi să arunci borcanul. Ce înseamnă, de fapt, și când trebuie să te îngrijorezi
CSID
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor