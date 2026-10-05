Un naționalist sârb declară victoria partidului său în alegerile din Bosnia și Herțegovina

Dodik este un politician ferm pro-rus care, deși nu a apărut pe buletinul de vot, a dominat campania și a inflamat diviziunile cu o retorică separatistă care a stârnit temeri privind o nouă instabilitate în Bosnia, potrivit The Guardian.

Fost președinte al entității cu majoritate sârbă a țării, Republica Srpska, lui Dodik i s-a interzis să dețină funcții publice după ce a fost condamnat anul trecut pentru sfidarea deciziilor trimisului internațional care supraveghea acordul de pace din 1995 care a pus capăt războiului.

Cu aproape 90% din voturi numărate, aliata lui Dodik, Željka Cvijanović, din partea partidului de dreapta Alianța Social-Democraților Independenți, a obținut peste 55% din voturi pentru a ocupa unul dintre cele trei locuri în președinția tripartită a țării, depășind cu aproximativ 30 de puncte procentuale cel mai apropiat adversar.

Discurs cu trimitere la Trump și Putin

Într-o conferință de presă de duminică seară, Dodik a declarat că partidul său naționalist va deține, de asemenea, o „vastă majoritate” în adunarea Republicii Srpska și a atribuit victoria alegerilor „victoriei magnifice” a președintelui american Donald Trump din 2024 și sprijinului președintelui rus Vladimir Putin.

„Nimeni nu ar trebui să ne ceară să schimbăm politica”, a spus Dodik. „Nu vom renunța, ci vom continua pentru poporul nostru… Nu-mi vine să cred că am dat peste cap așa ceva.”

Aproximativ 3,4 milioane de alegători au fost eligibili să aleagă cei trei membri ai președinției multietnice a țării, parlamentarii parlamentului național și șefii instituțiilor celor două entități ale țării: Federația Bosnia și Herțegovina, cu majoritate musulmană, și Republica Srpska, dominată de etnici sârbi.