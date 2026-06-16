Prima pagină » Știri externe » Un nou raport UE aduce vești excelente pentru turiști înaintea sezonului estival

Un nou raport UE aduce vești excelente pentru turiști înaintea sezonului estival

Marea majoritate a plajelor din Europa oferă o calitate „excelentă” a apei pentru scăldat, a transmis marți Agenția Europeană de Mediu, în pragul sezonului estival. Țările de coastă și Austria, situată în interiorul continentului, ocupă primele locuri în clasament.
Un nou raport UE aduce vești excelente pentru turiști înaintea sezonului estival
Sursa foto: Pexels
Alexandra-Valentina Dumitru
16 iun. 2026, 16:40, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„În această vară putem cu toții să ne bucurăm de beneficiile unei puneri în aplicare riguroase a normelor UE privind apele de scăldat, care au făcut ca marea majoritate a apelor noastre de scăldat să fie suficient de curate pentru înot”, a declarat Leena Yla-Mononen, directoarea Agenției Europene de Mediu (AEM), într-un raport publicat marți.

Potrivit Euronews, peste 85% dintre zonele de scăldat din Uniunea Europeană au înregistrat o calitate „excelentă” a apei. Cipru, Bulgaria, Grecia, Austria și Croația se remarcă prin faptul că cel puțin 95% dintre zonele lor au fost clasificate ca „excelente”.

Calitatea apei poate fi clasificată ca „excelentă”, „bună”, „suficientă” sau „slabă”, în funcție de nivelul de contaminare detectat.

Apele poluate pot provoca, în cazul ingerării, afecțiuni, inclusiv probleme gastrointestinale.

Calitatea apei tinde să fie mai bună în zonele de coastă decât în cele din interiorul țării, datorită capacității acestora de autopurificare.

Raportul AEM s-a bazat pe date provenite de la peste 22 000 de zone de scăldat din cele 27 de state membre ale UE în 2025, precum și din țările terțe Albania și Elveția.

Albania, la coada clasamentului european

Doar 1,5% dintre zonele de scăldat studiate în raport aveau o calitate a apei „slabă”.

Un total de 89% dintre zonele de coastă au fost clasificate ca „excelente”, comparativ cu 78% dintre râuri și lacuri.

Lacurile, râurile și cursurile de apă sunt mai sensibile la poluarea pe termen scurt cauzată de ploile abundente și secetele de vară.

La coada clasamentului s-a situat Albania, unde 23,5% dintre locurile de scăldat au fost clasificate ca având o calitate „slabă”.

Dacă testele arată că calitatea apei dintr-un loc de scăldat este „slabă” timp de cinci ani consecutivi, autoritățile sunt obligate să interzică scăldatul în acel loc.

Acesta a fost cazul a 57 de locuri de scăldat între 2020 și 2024: 34 în Italia, 16 în Franța, trei în Spania, două în Suedia și câte unul în Estonia și Portugalia.

Dintre acestea, doar patru au înregistrat o îmbunătățire a calității până la cel puțin „suficientă” până în 2025.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da