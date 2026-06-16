Un nou raport UE aduce vești excelente pentru turiști înaintea sezonului estival

„În această vară putem cu toții să ne bucurăm de beneficiile unei puneri în aplicare riguroase a normelor UE privind apele de scăldat, care au făcut ca marea majoritate a apelor noastre de scăldat să fie suficient de curate pentru înot”, a declarat Leena Yla-Mononen, directoarea Agenției Europene de Mediu (AEM), într-un raport publicat marți.

Potrivit Euronews, peste 85% dintre zonele de scăldat din Uniunea Europeană au înregistrat o calitate „excelentă” a apei. Cipru, Bulgaria, Grecia, Austria și Croația se remarcă prin faptul că cel puțin 95% dintre zonele lor au fost clasificate ca „excelente”.

Calitatea apei poate fi clasificată ca „excelentă”, „bună”, „suficientă” sau „slabă”, în funcție de nivelul de contaminare detectat.

Apele poluate pot provoca, în cazul ingerării, afecțiuni, inclusiv probleme gastrointestinale.

Calitatea apei tinde să fie mai bună în zonele de coastă decât în cele din interiorul țării, datorită capacității acestora de autopurificare.

Raportul AEM s-a bazat pe date provenite de la peste 22 000 de zone de scăldat din cele 27 de state membre ale UE în 2025, precum și din țările terțe Albania și Elveția.

Albania, la coada clasamentului european

Doar 1,5% dintre zonele de scăldat studiate în raport aveau o calitate a apei „slabă”.

Un total de 89% dintre zonele de coastă au fost clasificate ca „excelente”, comparativ cu 78% dintre râuri și lacuri.

Lacurile, râurile și cursurile de apă sunt mai sensibile la poluarea pe termen scurt cauzată de ploile abundente și secetele de vară.

La coada clasamentului s-a situat Albania, unde 23,5% dintre locurile de scăldat au fost clasificate ca având o calitate „slabă”.

Dacă testele arată că calitatea apei dintr-un loc de scăldat este „slabă” timp de cinci ani consecutivi, autoritățile sunt obligate să interzică scăldatul în acel loc.

Acesta a fost cazul a 57 de locuri de scăldat între 2020 și 2024: 34 în Italia, 16 în Franța, trei în Spania, două în Suedia și câte unul în Estonia și Portugalia.

Dintre acestea, doar patru au înregistrat o îmbunătățire a calității până la cel puțin „suficientă” până în 2025.