Un oficial israelian a anunțat planul de anexare a Cisiordaniei: „Scopul suveranității este de a elimina, o dată pentru totdeauna, ideea unui stat palestinian”

Oficialul a anunțat miercuri că hărțile pentru anexarea unei mari părți din Cisiordania ocupată sunt în pregătire, sub coordonarea sa. Vor fi excluse doar șase mari orașe palestiniene, printre care Ramallah și Nablus. Într-o conferință de presă susținută la Ierusalim, Smotrich a explicat clar intențiile sale: „Scopul suveranității este de a elimina, o dată pentru totdeauna, ideea unui stat palestinian”.

Potrivit Reuters, stând în fața unei hărți sugestive, ministrul, cunoscut lider al coloniștilor evrei, a precizat că dorește „teritoriu maxim și populație (palestiniană) minimă” sub suveranitate israeliană.

Orașele palestiniene mari, exceptate din plan

Planul a fost prezentat ca un proiect strategic național, fiind elaborat de un departament aflat sub autoritatea lui Smotrich, în cadrul Ministerului Apărării. Excluderea celor șase mari orașe palestiniene, inclusiv Ramallah și Nablus, urmărește evitarea preluării directe a celor mai dense centre urbane palestiniene, care ar genera complicații demografice majore, precum și costuri administrative și de securitate considerabile.

Ramallah este capitala administrativă de facto a Autorității Naționale Palestiniene, iar Nablus este unul dintre cele mai mari orașe palestiniene din Cisiordania, cu sute de mii de locuitori.

Smotrich: Fără beneficii israeliene pentru palestinieni

„A venit timpul să aplicăm suveranitatea israeliană asupra Iudeei și Samariei, să eliminăm odată pentru totdeauna de pe agendă ideea împărțirii acestei mici țări și a creării unui stat terorist în inima ei”, a declarat Smotrich, referindu-se la regiunea Cisiordania prin denumirile biblice folosite frecvent de autoritățile israeliene.

Oficialul israelian a invocat și considerente strategice de securitate națională: „Cine poate apăra un stat cu o adâncime strategică atât de mică?”

De asemenea, Smotrich a subliniat că populația palestiniană nu ar trebui să beneficieze de resursele statului Israel: „Aplicăm suveranitatea asupra întregului teritoriu, cu excepția centrelor de populație arabă. Nu am niciun interes să le permit să se bucure de ceea ce are de oferit statul Israel”.

Planul așteaptă aprobarea oficială a guvernului Netanyahu

Smotrich pledează de ani de zile pentru anexarea completă a Cisiordaniei, teritoriu ocupat de Israel în 1967, pe care palestinienii îl revendică drept nucleu al unui viitor stat independent. De această dată, el cere oficial guvernului Netanyahu să-i aprobe planul. Biroul lui Netanyahu nu a oferit deocamdată o reacție la propunerea oficială de anexare.

Emiratele: Anexarea va rupe relațiile diplomatice cu Israelul

Emiratele Arabe Unite, care au stabilit relații diplomatice cu Israelul în 2020 prin Acordurile Abraham, au avertizat că anexarea Cisiordaniei ar încălca în mod grav spiritul acestor înțelegeri. Acordurile, mediate de SUA, au dus la normalizarea relațiilor dintre Israel și mai multe state arabe (EAU, Bahrain, Maroc și Sudan), cu așteptarea nedeclarată că Israelul va evita acțiuni unilaterale în teritoriile palestiniene.

Oficialii emirați au declarat că o astfel de anexare reprezintă o „linie roșie” care ar putea duce la suspendarea relațiilor bilaterale.

Reacțiile palestiniene la planul de anexare

„Orice anexare sau activitate de colonizare este ilegitimă, inacceptabilă și condamnată”, a transmis biroul lui Mahmoud Abbas, președintele Autorității Naționale Palestiniene, după primele informații privind intențiile Israelului de a anexa Cisiordania. Autoritatea este reprezentantul principal al palestinienilor în relațiile internaționale, în special în demersurile diplomatice pentru obținerea recunoașterii statului palestinian și rivalul politic al grupării Hamas.

De cealaltă parte, gruparea Hamas a transmis că anexarea nu va aduce securitate Israelului, ci doar „rezistență și confruntare”.

Anexarea, posibilă reacție la recunoașterea internațională a Palestinei

Declarațiile lui Smotrich vin pe fondul unei ofensive diplomatice palestiniene. Franța, Marea Britanie, Australia și Canada au promis că vor susține recunoașterea oficială a statului palestinian la următoarea sesiune a Adunării Generale a ONU, în septembrie. Ca reacție, Israelul ar lua în calcul anexarea unilaterală ca măsură de represalii diplomatice, potrivit informațiilor susei citate.

Curtea Internațională de Justiție a ONU a decis, în 2024, că ocupația israeliană a teritoriilor palestiniene, inclusiv a Cisiordaniei, este ilegală și trebuie încetată de urgență. Israelul respinge această decizie, susținând că teritoriile sunt „disputate”, nu ocupate, iar soluția cu două state este „irealizabilă”.

Anunțul de miercuri al lui Smotrich nu este doar o propunere tehnică, ci o declarație politică radicală, care abandonează definitiv ideea unei coexistențe israeliano-palestiniene și lansează un nou episod periculos în conflictul din Orientul Mijlociu.