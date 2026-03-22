Un oraș european oferă oamenilor 27.665 de euro pentru a se muta acolo, dar există o capcană

Un vlogger de călătorii care a vizitat un oraș pitoresc din Europa, care plătește oamenilor 27.665 de euro pentru a se muta acolo, a semnalat o capcană majoră, potrivit Express.

Ben Morris a plecat în Alpii elvețieni pentru a investiga o localitate care a suferit de pe urma scăderii populației și care, în încercarea de a-și crește numărul de locuitori, a oferit un stimulent financiar celor care aleg să se stabilească în sat.

Situat în sud-vestul Elveției, în cantonul Valais, satul idilic Albinen pare desprins dintr-o carte poștală, cu priveliștile sale uimitoare asupra munților, dealurile unduioase și casele fermecătoare pe fundalul verde luxuriant.

Cu o populație raportată de doar 262 de persoane, locuitorii din Albinen au votat pentru adoptarea unei inițiative de rezidență care oferă 25.000 de franci elvețieni celor care se mută în munți, potrivit BBC.

Satul, „liniștit ca moartea”

Ben a fost clar impresionat în timp ce se îndrepta spre sat cu mașina, calificând priveliștile drept „incredibile” pe măsură ce intra în localitate.

La sosire, el a remarcat că satul era „liniștit ca moartea”, dar pe măsură ce a explorat străzile înguste și s-a bucurat din nou de priveliști, a fost uimit.

Părea ciudat ca un loc atât de frumos să fie nevoit să ofere stimulente financiare, dar el a subliniat mai târziu care era șmecheria: mutarea în Albinen vine cu o serie de condiții stricte care trebuie îndeplinite.

Care sunt cerințele

El a spus: „Știu la ce vă gândiți cu toții. Acest sat pare uimitor. Cum vă înscrieți pentru a primi banii? Din păcate, există câteva cerințe. Asta îl face puțin mai puțin atrăgător”.

Ben a continuat: „Iată cerințele pentru a vă muta în Albinen și a primi banii. Suma este de 25.000 de franci elvețieni, ceea ce este de fapt mult mai mult decât 27.665 de euro. Trebuie să cumpărați, să construiți sau să renovați substanțial o locuință principală în Albinen, cu o valoare minimă de 200.000 de franci elvețieni. Această locuință trebuie să fie reședința principală. Nu poate fi o casă de vacanță. Și aceasta este destul de nebunească. Trebuie să vă angajați să locuiți în sat timp de cel puțin 10 ani. Probabil că această cerință va dezamăgi majoritatea dintre voi. Trebuie să fiți cetățeni elvețieni sau să dețineți un permis C elvețian de ședere permanentă”.

Ben, aparent descurajat, a adăugat că, odată ce afli aceste detalii, îți dai seama că nu este „atât de atractiv” pe cât părea la început. Potrivit House Beautiful, trebuie să ai sub 45 de ani.

S-a adăugat că aceste reguli, așa cum se menționează în regulamentul privind locuințele din 2023, au scopul de a „promova rămânerea și reședința permanentă a tinerilor și a familiilor în municipalitatea Albinen”.