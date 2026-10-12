Un parc natural din Anglia va rămâne închis după ce un bărbat a fost ucis de un tigru într-un țarc

Bărbatul, care intrase în țarc să facă o poză cu tigrul, a fost sfâșiat de animalul de pradă, care, potrivit unui îngrijitor al parcului natural, cântărea cam 200 de kilograme. Animalul este un tigru de Amur, numit Altai.

Pe internet au apărut imagini cu bărbatul, care este atins și prins de tigrul respectiv. Într-un alt videoclip se aude cum bărbatul le cere oamenilor de la fața locului să-i facă o poză alături de tigru, potrivit Sky News.

⚠️🇬🇧 GRAPHIC WARNING: MAN MAULED TO DEATH BY TIGER AT UK WILDLIFE PARK A man died after entering a tiger enclosure at Yorkshire Wildlife Park near Doncaster, England, on Saturday, October 10, according to South Yorkshire Police. ￼ Disturbing footage circulating online reportedly shows the man shouting “Stop!” as the tiger attacks him. Police confirmed the man died at the scene. The tiger was unharmed and remained inside the enclosure. Authorities have urged the public not to share the distressing footage. ￼ ⚠️ GRAPHIC CONTENT — VIEWER DISCRETION ADVISED. https://t.co/74fKNn3qH1 — Nova Intel (@intel_nova) October 11, 2026

Potrivit unui purtător de cuvânt al Poliției, autoritățile au fost sesizate în jurul amiezii.

„La ora 13:35, am primit sesizări privind un bărbat care a pătruns într-un țarc cu tigri din cadrul Yorkshire Wildlife Park. Serviciile de urgență au intervenit și, din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, bărbatul a fost declarat decedat la fața locului”, a informat poliția din South Yorkshire.

Parcul natural, situat în orașul Doncaster din nordul Angliei evacuat la scurt timp după incident. Acesta a rămas închis, atât sâmbătă cât și duminică, și v-a rămâne închis și luni.

Încă nu se știe dacă țarcul tigrului va fi deschis în mod obișnuit atunci când parcul își va relua activitatea.

Potrivit sursei citate, tigrul nu va fi eutanasiat. Reprezentanții parcului au precizat, într-un comunicat remis presei că aceștia colaborează îndeaproape cu polițiștii în cadrul anchetei, dar și că „siguranța vizitatorilor și a animalelor rămân cele mai mari priorități”.