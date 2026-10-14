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Val de indignare după ce Donald Trump a distribuit imagini cu tânărul ucis de tigru în Marea Britanie. Reacția familiei: Ne provocați o suferință cumplită

Familia unui tânăr de 23 de ani, ucis de un tigru într-un parc zoologic din Marea Britanie, le cere oamenilor să nu mai distribuie imaginile atacului, afirmând că acestea îi provoacă o suferință profundă. Apelul familiei îndoliate vine după ce președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a publicat clipul atacului pe platforma Truth Social în fața a milioane de urmăritori.
Val de indignare după ce Donald Trump a distribuit imagini cu tânărul ucis de tigru în Marea Britanie. Reacția familiei: Ne provocați o suferință cumplită
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 oct. 2026, 11:43, Știri externe
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William Chapman a murit sâmbătă, după ce a intrat într-un țarc pentru tigri de la Yorkshire Wildlife Park, situat în apropiere de Doncaster, în nordul Angliei. Tânărul în vârstă de 23 de ani a fost declarat decedat la fața locului, relatează Reuters.

Familia tânărului decedat a făcut un apel către internauți să nu mai publice sau reposteze imaginile cu momentul atacului. 

„Publicarea și difuzarea de conținut mediatic profund ofensator provoacă o suferință intensă într-o perioadă de o vulnerabilitate extremă. Îi rugăm pe oameni să înceteze acest lucru. William era un tânăr inteligent, cald și plin de viață, care suferise de o afecțiune psihică severă timp de mai mulți ani”, au transmis rudele sale. 

Reacția acestora a venit după ce Donald Trump a republicat pe rețeaua sa Truth Social un videoclip care cuprinde atacul tigrului. „Să nu te pui niciodată cu natura!”, a transmis liderul de la Casa Albă.

Ulterior, acesta a revenit cu un clip generat prin inteligență artificială în care apare îmblânzind tigrul. 

Între timp, parcul Yorkshire Wildlife Park rămâne închis pe durata investigațiilor privind siguranța vizitatorilor, iar conducerea a reconfirmat că Altai, tigrul siberian implicat în incident, nu va fi eutanasiat. 

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