Val de indignare după ce Donald Trump a distribuit imagini cu tânărul ucis de tigru în Marea Britanie. Reacția familiei: Ne provocați o suferință cumplită

William Chapman a murit sâmbătă, după ce a intrat într-un țarc pentru tigri de la Yorkshire Wildlife Park, situat în apropiere de Doncaster, în nordul Angliei. Tânărul în vârstă de 23 de ani a fost declarat decedat la fața locului, relatează Reuters.

Familia tânărului decedat a făcut un apel către internauți să nu mai publice sau reposteze imaginile cu momentul atacului.

„Publicarea și difuzarea de conținut mediatic profund ofensator provoacă o suferință intensă într-o perioadă de o vulnerabilitate extremă. Îi rugăm pe oameni să înceteze acest lucru. William era un tânăr inteligent, cald și plin de viață, care suferise de o afecțiune psihică severă timp de mai mulți ani”, au transmis rudele sale.

Reacția acestora a venit după ce Donald Trump a republicat pe rețeaua sa Truth Social un videoclip care cuprinde atacul tigrului. „Să nu te pui niciodată cu natura!”, a transmis liderul de la Casa Albă.

Ulterior, acesta a revenit cu un clip generat prin inteligență artificială în care apare îmblânzind tigrul.

Între timp, parcul Yorkshire Wildlife Park rămâne închis pe durata investigațiilor privind siguranța vizitatorilor, iar conducerea a reconfirmat că Altai, tigrul siberian implicat în incident, nu va fi eutanasiat.