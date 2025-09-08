Prima pagină » Știri externe » Un senator american cere Meta să interzică accesul minorilor la chatboturile AI

Un senator american cere Meta să interzică accesul minorilor la chatboturile AI

Senatorul democrat Edward Markey acuză Meta că a ignorat avertismentele privind riscurile pe care chatboturile AI le prezintă pentru adolescenți și îi solicită companiei să interzică accesul minorilor la aceste servicii.
Sursa foto: Tang Ke/ROPI via ZUMA Press
Rareș Mustață
08 sept. 2025, 18:12, Politic

Meta, compania care deține Facebook și Instagram, se confruntă din nou cu critici pe tema modului în care chatboturile sale AI interacționează cu minorii.

Senatorul Edward Markeya transmis luni o scrisoare către CEO-ul Mark Zuckerberg, în care acuză compania că nu a ținut cont de avertismentele sale din 2023 și cere acum interzicerea totală a accesului adolescenților la aceste funcționalități.

Reuters a dezvăluit luna trecută că un document intern Meta arăta cum chatboturile au permis conversații „romantice sau senzuale” cu minori, fapt ce a declanșat un val de indignare pe Capitol Hill.

În replică, Meta a limitat accesul adolescenților la anumite personaje AI și a anunțat noi măsuri de protecție.

Markey a reamintit că în urmă cu doi ani avertizase că chatboturile vor „amplifica problemele existente ale rețelelor sociale” și a cerut companiei să amâne lansarea.

Meta a refuzat atunci, susținând că va introduce funcțiile „treptat și cu grijă”, incluzând chiar feedback de la adolescenți în dezvoltarea modelelor.

„Meta a demonstrat încă o dată că acționează iresponsabil. Ați ignorat solicitarea mea, iar astăzi avertismentele mele s-au adeverit”, a scris senatorul.

Un purtător de cuvânt Meta a precizat pentru NBC News că, în august, compania a implementat limitări suplimentare, printre care interzicerea chatboturilor de a răspunde minorilor pe subiecte precum suicid, tulburări alimentare sau conversații romantice inadecvate.