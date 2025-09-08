Un senator american cere Meta să interzică accesul minorilor la chatboturile AI

Meta, compania care deține Facebook și Instagram, se confruntă din nou cu critici pe tema modului în care chatboturile sale AI interacționează cu minorii.

Senatorul Edward Markeya transmis luni o scrisoare către CEO-ul Mark Zuckerberg, în care acuză compania că nu a ținut cont de avertismentele sale din 2023 și cere acum interzicerea totală a accesului adolescenților la aceste funcționalități.

Reuters a dezvăluit luna trecută că un document intern Meta arăta cum chatboturile au permis conversații „romantice sau senzuale” cu minori, fapt ce a declanșat un val de indignare pe Capitol Hill.

În replică, Meta a limitat accesul adolescenților la anumite personaje AI și a anunțat noi măsuri de protecție.

Markey a reamintit că în urmă cu doi ani avertizase că chatboturile vor „amplifica problemele existente ale rețelelor sociale” și a cerut companiei să amâne lansarea.

Meta a refuzat atunci, susținând că va introduce funcțiile „treptat și cu grijă”, incluzând chiar feedback de la adolescenți în dezvoltarea modelelor.

„Meta a demonstrat încă o dată că acționează iresponsabil. Ați ignorat solicitarea mea, iar astăzi avertismentele mele s-au adeverit”, a scris senatorul.

Un purtător de cuvânt Meta a precizat pentru NBC News că, în august, compania a implementat limitări suplimentare, printre care interzicerea chatboturilor de a răspunde minorilor pe subiecte precum suicid, tulburări alimentare sau conversații romantice inadecvate.