Un val de căldură extrem a lovit ţările nordice. A fost amplificat de criza climatică

Valul de căldură prelungit care a afectat în iulie ţările nordice a fost puternic amplificat de schimbările climatice, avertizează cercetătorii, care subliniază că „nicio ţară nu este în siguranţă” în faţa efectelor încălzirii globale.

Conform The Guardian, Finlanda a înregistrat un record de 22 de zile consecutive cu temperaturi de peste 30°C, iar Suedia a avut 10 nopţi tropicale la rând, în care temperaturile nu au scăzut sub 20°C.

Analiza realizată de World Weather Attribution arată că arderea combustibililor fosili a făcut ca acest val de căldură să fie de 10 ori mai probabil şi cu 2°C mai intens, iar unele modele meteorologice indică faptul că fenomenul nu ar fi fost posibil fără contribuţia umană la schimbările climatice.

Efectele au fost severe: spitalele s-au supraîncălzit şi au fost nevoite să anuleze operaţii, peste 60 de persoane s-au înecat în timp ce înotau în aer liber, iar sute de incendii de pădure au izbucnit în regiune.

În mări şi lacuri au apărut înfloriri toxice de alge, iar renii din Peninsula Scandinavă, afectaţi de căldură, au intrat în localităţi căutând umbră, punând în pericol şi mijloacele de trai ale comunităţilor indigene Sámi.