Un vulcan submarin va erupe în curând, spun seismologii

Un vulcan aflat la peste 1.500 de metri sub nivelul Oceanului Pacific și la circa 480 de kilometri de coasta Oregonului va putea erupe în următoarele luni, au avertizat recent cercetătorii.

Axial Seamount, cel mai activ vulcan submarin din nord-estul Pacificului, prezintă semne clare de presiune internă, pe măsură ce magma continuă să se acumuleze în interiorul său: „De la începutul anului, vulcanul s-a inflat exact ca un balon, semn clar că presiunea crește”, a declarat William Chadwick, cercetător la Universitatea de Stat din Oregon, citat miercuri de ABC News.

Monitorizare prin cabluri submarine

Semnele de intensificare au devenit evidente în iunie, când peste 2.000 de cutremure au fost detectate într-o singură zi. „Rata activității seismice a fluctuat în sus și în jos, dar trendul este clar ascendent”, au precizat seismologii.

Axial Seamount a erupt deja de trei ori în ultimele trei decenii: în 1998, 2011 și 2015, iar tiparul său repetitiv îi face pe vulcanologi să estimeze o erupție de amploare foarte curând.

Monitorizarea se face prin cabluri de fibră optică întinse de pe coastă până pe fundul oceanului, care transmit în timp real date despre cutremure și despre viața marină din zonă.

„Aceste cabluri ne permit să urmărim nu doar activitatea seismică, ci și modul în care organismele de pe fundul oceanului răspund la erupții și la perturbările produse de acestea”, a explicat Rika Anderson, specialistă în biologie și microbi care trăiesc în medii extreme la Carleton College din Minnesota.

Anticipând erupțiile vulcanilor de pe uscat

Deși erupțiile vulcanului sunt, în general, suficient de adânci și de îndepărtate de coastă pentru a nu pune în pericol populația, studierea lor atentă îmbunătățește predicțiile viitoarelor erupții de pe uscat, care pot avea consecințe grave.

În paralel, oamenii de știință cercetează și microbii din izvoarele hidrotermale ale calderei, capabili să supraviețuiască în apă fierbinte clocotită sau respirând fier și sulf: „Acești microbi ar putea deține indicii despre primele etape ale evoluției vieții pe Pământ și joacă un rol esențial în ciclurile globale ale planetei”.