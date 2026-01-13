Prima pagină » Știri externe » Ungaria a stabilit data alegerilor parlamentare, cu mize majore pentru viitorul lui Orbán. Când vor avea loc

Ungaria a stabilit data alegerilor parlamentare, cu mize majore pentru viitorul lui Orbán. Când vor avea loc

Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, a anunțat marți când vor avea loc alegerile parlamentare în acest an. Conform legii, scrutinul trebuie să aibă loc într-o duminică din aprilie sau mai, iar data votului nu poate fi o zi de sărbătoare legală, Duminica Paștelui sau Duminica Rusaliilor.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Diana Nunuț
13 ian. 2026, 14:07, Știri externe

Ungaria va organiza alegeri parlamentare pe 12 aprilie 2026, a anunțat marți președintele țării, Tamás Sulyok, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Votarea va avea loc duminică, 12 aprilie 2026. Unul dintre pilonii democrației este dreptul la alegeri libere. Îi încurajez pe toți să-și exercite acest drept”, se arată în mesajul postat de Sulyok pe rețeaua socială.

Conform legii, scrutinul trebuie să aibă loc într-o duminică din aprilie sau mai, iar data votului nu poate fi o zi de sărbătoare legală, Duminica Paștelui sau Duminica Rusaliilor. De obicei, alegerile sunt programate pentru prima dată posibilă, notează Telex.hu.

Din acest moment, candidații independenți și organizațiile care depun liste de candidați își pot înregistra intenția de a candida la Comisia Electorală Națională (NVB).

Perioada oficială de campanie electorală va începe cu 50 de zile înainte de alegeri, respectiv pe 21 februarie. De la această dată, pot fi afișate postere electorale.

Potrivit POLITICO, aceste alegeri parlamentare reprezintă o amenințare serioasă la adresa puterii lui Viktor Orbán, care a fost criticat pentru regresul democrației și al statului de drept.

Pentru prima dată de la preluarea puterii în 2010, Orban se va confrunta cu un adversar puternic din opoziție, Peter Magyar. Partidul său de dreapta, Tisza, conduce cu 49% din voturi, devansând partidul Fidesz al lui Orbán, care are 37%, potrivit unui sondaj POLITICO.

