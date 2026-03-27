Prima pagină » Știri externe » Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban

Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban

Puțini lideri ai UE îi vor duce dorul premierului ungar Viktor Orban dacă acesta pierde alegerile din 12 aprilie, după ce a blocat decizii importante, inclusiv ajutorul pentru Ucraina, scrie Reuters. Totuși, oficialii europeni nu cred că rivalul său va schimba radical poziția Ungariei față de UE.
Iulian Moşneagu
27 mart. 2026, 09:55, Știri externe

Sondajele arată că partidul Fidesz, aflat la putere din 2010, ar putea pierde în fața formațiunii de centru-dreapta Tisza, condusă de Peter Magyar.

Orban, apropiat de Vladimir Putin și aliat al lui Donald Trump, a provocat frecvent tensiuni în UE.

Cel mai recent, a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. „Aceasta a fost picătura care a umplut paharul”, a declarat un diplomat al UE pentru Reuters. „Din partea noastră, speranța că îl putem convinge pe Orban a dispărut”.

„Toată lumea speră că Orban va pierde”

Diplomați din mai multe state spun că, dacă Orban pierde, se așteaptă la deblocarea unor decizii importante, inclusiv sprijinul pentru Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei.

Dacă însă Orban câștigă și își păstrează dreptul de veto, unele state iau în calcul marginalizarea Ungariei.

„Dacă Orban rămâne, va trebui să schimbăm modul în care lucrăm”, a declarat un oficial european.

Oficiali europeni spun că relațiile cu Budapesta s-au deteriorat în ultimii ani, pe fondul acuzațiilor privind slăbirea democrației, limitarea presei și atacurile la adresa UE.

Orban respinge aceste acuzații și susține că apără valorile tradiționale ale Europei.

„Cred că toată lumea speră că Orban va pierde”, a spus un diplomat UE.

Relațiile apropiate ale guvernului de la Budapesta cu Rusia, inclusiv după invazia din 2022, au adâncit tensiunile cu statele occidentale.

Fără „revoluție” dacă opoziția câștigă

Chiar dacă opoziția câștigă, oficialii europeni nu se așteaptă la o schimbare majoră de politică.

Vera Jourova, fost vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat pentru Reuters că o victorie a opoziției ar „reînnoi șansele de unitate pe chestiuni de securitate de bază” în UE.

Totuși, Peter Magyar ar rămâne sceptic în privința migrației și aderării Ucrainei la UE.

„Am foarte puține iluzii despre viziunea lui Magyar. Ar trebui să fim atenți să nu așteptăm prea mult”, a spus un diplomat. „Diferența va fi mai mult de ton decât de substanță”.

„Magyar este din aceeași familie politică (ca Orban – n.r.), nimeni nu se așteaptă la o revoluție”, a adăugat un alt diplomat.

Magyar a spus că își propune să mențină Ungaria ferm în UE și NATO și să deblocheze fonduri europene de circa 17 miliarde de euro, înghețate de Bruxelles din cauza problemelor legate de statul de drept.

