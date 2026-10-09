Unul dintre cele mai bogate orașe din lume a devenit cel mai poluat de pe planetă. Ce a provocat dezastrul

Singapore, unul dintre cele mai bogate orașe din lume, a ajuns pe primul loc în clasamentul mondial al poluării aerului, după ce un nor dens de fum toxic a acoperit orașul-stat. Incendiile din Indonezia au provocat o deteriorare severă a calității aerului.

Singapore se confruntă cu niveluri alarmante de poluare, după ce fumul provenit de la incendiile de vegetație din Indonezia a ajuns deasupra orașului-stat, relatează CNN.

Potrivit companiei elvețiene de monitorizare a calității aerului IQAir, indicele calității aerului (AQI) a ajuns vineri dimineață la 216, valoare încadrată în categoria „foarte nesănătos”.

Singapore a ocupat primul loc în clasamentul celor mai poluate orașe monitorizate de IQAir, fiind urmat de Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, afectată la rândul său de incendiile din Indonezia.

Smogul dens a redus considerabil vizibilitatea, iar clădirile emblematice ale orașului, inclusiv complexul Marina Bay Sands, abia mai puteau fi distinse prin perdeaua de fum.

Incendiile din Indonezia, amplificate de fenomenul El Niño

Incendiile de vegetație sunt frecvente în Indonezia în timpul sezonului secetos, când suprafețe întinse de turbării sunt defrișate și drenate pentru plantații comerciale, inclusiv pentru producția de ulei de palmier.

Anul acesta, perspectiva apariției unui fenomen El Niño deosebit de puternic, care favorizează condițiile de secetă, a contribuit la crearea condițiilor pentru incendii neobișnuit de intense.

Agenția Națională de Mediu din Singapore a anunțat că nori de fum de intensitate moderată până la ridicată, proveniți din sudul și centrul insulei Sumatra și din Kalimantanul de Vest, au fost observați deplasându-se spre oraș.

Autoritățile au avertizat că vânturile din sud și sud-est ar putea continua să transporte fumul către Singapore.

Poluarea amenință evenimentele de Formula 1

Criza de poluare coincide cu pregătirile pentru Marele Premiu de Formula 1 din Singapore, dar și pentru alte evenimente internaționale.

Federația Internațională de Automobilism (FIA) a precizat că spectacolele organizate în aer liber ar putea fi afectate de smog, însă cursa propriu-zisă nu este considerată amenințată.

Organizatorii au transmis vineri că, deocamdată, nu există planuri de modificare a programului de divertisment.

Singapore s-a mai confruntat cu probleme similare în timpul curselor de Formula 1 din 2015 și 2019, care s-au desfășurat în ciuda fumului dens.