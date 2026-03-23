Valerie Perrine, actrița din Superman, a murit la vârsta de 82 de ani

Într-o postare pe Facebook, regizoarea Stacey Souther a anunțat moartea, actriței spunând: „Cu profundă tristețe împărtășesc vestea sfâșietoare că Valerie a decedat”, potrivit The Guardian.

Ea a continuat rugând cititorii să doneze pentru o strângere de fonduri GoFundMe pentru a acoperi costurile funerare. „Ultima ei dorință este să fie înmormântată la Cimitirul Forest Lawn”, a scris regizoarea, „dar după mai bine de 15 ani de luptă împotriva bolii Parkinson, finanțele ei sunt epuizate. Haideți să ne unim pentru a-i transforma ultima dorință în realitate – o merită cu adevărat.”

Valerie Perrine a fost diagnosticată cu boala Parkinson în 2015, iar experiența ei cu această afecțiune a devenit subiectul unui documentar de 45 de minute realizat de Souther, care a avut premiera în 2019. În fața bolii, a scris Souther, ea a dat dovadă de „un curaj și o compasiune incredibile, fără să se plângă niciodată. A fost o adevărată inspirație, care a trăit viața la maximum – și ce viață magnifică a fost. Lumea pare mai puțin frumoasă fără ea.”