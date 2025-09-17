Veteranul armatei care a dat foc steagului american pledează nevinovat la acuzaţiile federale

Jan Carey este acuzat de două contravenţii care nu vizează în mod direct actul de ardere a steagului. La prima sa înfăţişare în instanţă, Carey a fost pus sub acuzare pentru aprinderea unui foc într-o zonă neautorizată şi pentru provocarea unui incendiu ce a cauzat pagube bunurilor sau resurselor parcului.

Judecătorul-şef James Boasberg a stabilit termenul de 17 octombrie pentru ca avocaţii lui Carey să depună o moţiune de respingere a cazului pe motive constituţionale. Carey urmează să revină în instanţă pe 1 decembrie pentru o audiere de progres.

Carey, în vârstă de 54 de ani, din Arden, Carolina de Nord, a fost arestat pe 25 august după ce a incendiat un steag în Parcul Lafayette. Mai devreme în acea zi, Trump semnase un ordin executiv prin care cerea Departamentului de Justiţie să investigheze şi să urmărească penal persoanele care ard steagul american.

Curtea Supremă a decis că arderea steagului este o formă legitimă de exprimare politică protejată de Constituţie. Ordinul lui Trump susţine că arderea steagului poate fi urmărită penal dacă „este susceptibilă să incite acţiuni ilegale iminente” sau echivalează cu „cuvinte provocatoare”.

„Arzi un steag, faci un an de închisoare. Nu 10 ani, nu o lună”, a spus Trump. „Faci un an de închisoare, asta rămâne în cazier, şi veţi vedea că arderea steagului se va opri imediat”.

Carey a declarat că a servit în armată între 1989 şi 2012 şi că a fost trimis în Irak şi Afganistan.

„Am servit această ţară mai bine de 20 de ani, depunând un jurământ de a respecta Constituţia noastră. Nu am depus jurământ să slujesc un dictator, un tiran sau un rege autoproclamat,” le-a spus el jurnaliştilor după audiere.

Biroul procurorului federal Jeanine Pirro a formulat acuzaţiile împotriva lui Carey. Trump a numit-o pe Pirro, fostă prezentatoare Fox News şi fost judecător.

Mara Verheyden-Hilliard, una dintre avocatele lui Carey, a declarat că acuzaţiile formulate împotriva lui reprezintă o încercare a administraţiei Trump de a reduce la tăcere libertatea de exprimare şi opoziţia.

„Aceasta este o profanare a Primului Amendament de către administraţie, şi este esenţial ca oamenii să se ridice şi să vorbească, să îşi exercite drepturile,” a spus Verheyden-Hilliard, cofondatoare a Parteneriatului pentru Fondul de Justiţie Civilă.