Vietnamul marchează cea de-a 80-a aniversare a independenței cu o paradă uriașă

Aproximativ 40.000 de soldați și civili urmează să marți, celebrând data la care revoluționarul comunist Ho Și Min a declarat „Republica Democrată Vietnam” liberă de sub dominația franceză în 1945.

Tancuri, drone și baterii de rachete sunt gata să defileze pe străzi, în timp ce elicoptere și avioane trec în viteză deasupra spectatorilor pasionați. Mii de oameni care s-au instalat din timp pentru a-și asigura locuri în primul rând.

Festivitățile sunt menite să le depășească pe cele organizate în aprilie pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a căderii Saigonului, când Vietnamul de Nord comunist a pecetluit înfrângerea Sudului susținut de SUA. De asemenea, vor doborî recordul de 30.000 de demonstrații de forță pe care statul cu un singur partid l-a adunat pentru sărbătorile de emancipare în 1985.

Influența franceză este încă vizibilă în tot Vietnamul – în fațadele coloniale ale conacelor din Hanoi, în bucătăria fusion și în școlile unde limba franceză este predată ca un indicator al prestigiului. Însă se așteaptă ca festivitățile să se concentreze pe realizările independente ale Vietnamului, inclusiv pe transformarea sa economică într-o putere manufacturieră globală.

Principalul lider al Hanoiului, To Lam, va marca punctul culminant al paradei cu un discurs rostit în fața participanților din China și Rusia, ale căror trupe vor mărșălui alături de omologii lor vietnamezi.

Cel de-al treilea oficial al Chinei – președintele Congresului Național al Poporului, Zhao Leji – urmează să participe alături de influentul fost prim-ministru cambodgian Hun Sen și de președintele cubanez Miguel Diaz-Canel.

Procesiunea, care durează două ore, este așteptată să atragă sute de mii de spectatori.