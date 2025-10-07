Viktor Orban îl acuză pe Zelenski de „șantaj moral” în legătură cu aderarea Ucrainei la UE

Retorica din ce în ce mai aspră a lui Orban cu privire la Ucraina se aliniază mesajelor sale anti-UE și naționaliste înaintea alegerilor parlamentare din 2026 din Ungaria.

„(Zelenski) folosește din nou tactica sa obișnuită de șantaj moral pentru a împinge țările să-i susțină eforturile de război”, a scris Orban. „Ungaria nu are nicio obligație morală de a susține aderarea Ucrainei la UE”,

„Nicio țară nu a intrat vreodată în UE prin șantaj – și nici de data aceasta nu se va întâmpla acest lucru. Tratatul UE nu lasă loc de ambiguitate: aderarea este decisă de statele membre, în unanimitate”.

Orban a citat un sondaj care arată că majoritatea maghiarilor se opun aderării Ucrainei la UE. Sondajul a fost criticat pentru credibilitatea și transparența sa. Testele au arătat că respondenții puteau vota de mai multe ori folosind adrese de e-mail diferite, relatează The Kyiv Independent.

Din 2010, guvernul lui Orban a organizat mai mult de o duzină de consultări naționale similare – campanii de scrisori fără caracter obligatoriu, cu întrebări sugestive menite să consolideze pozițiile guvernului.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022 și a obținut statutul de candidat câteva luni mai târziu.

Orban, cel mai deschis lider pro-rus al UE, a menținut legături strânse cu Kremlinul, a blocat sau a întârziat în repetate rânduri asistența militară acordată Ucrainei și a repetat discursul Kremlinului. Guvernul său a fost acuzat că a slăbit instituțiile democratice și s-a aliniat Moscovei.

Declarația a urmat afirmației lui Zelenski din 26 septembrie, potrivit căreia drone de recunoaștere, aparținând probabil Ungariei, au încălcat spațiul aerian al Ucrainei în apropierea frontierei comune. Ca răspuns la acuzații, Orban a declarat că Ucraina „nu este o țară suverană”.