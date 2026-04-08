Viktor Orban, încrezător înainte de alegeri: „Ne pregătim să câștigăm și nu luăm în calcul niciun alt scenariu”

„Ne pregătim să câștigăm alegerile și nu luăm în calcul niciun alt scenariu”, a declarat marți premierul ungar în cadrul emisiunii „Ultrasound”, potrivit MTI.

Viktor Orban a subliniat că o majoritate de două treimi ar fi o marjă confortabilă şi, dacă ar putea alege, ar prefera o „majoritate bătrânească”. Totuși, în cazul în care va trebui să-şi „scoată sabia” şi să poarte „zilnic bătălii de coaliţie”, el a afirmat că îşi asumă această cale.

„Sunt un soldat, nu am o carieră, nu am o carieră politică, am o vechime în serviciu. Așa am privit întotdeauna lucrurile. Pe măsură ce îmbătrânesc, privesc lucrurile din ce în ce mai mult așa”, a subliniat el, potrivit MTI.

Premierul ungar a fost întrebat, printre altele, și despre gestul pe care l-a făcut atunci când vicepreședintele SUA a afirmat, în cadrul conferinței de presă comune de marți, că Viktor Orbán va câștiga alegerile. Gestul a fost interpretat de presa de opoziție că Viktor Orban simte că va pierde scrutinul.

„Nu, înseamnă că nu s-a terminat. (…) A spune că alegerile s-au terminat este o lipsă de respect de neiertat față de oameni”, a spus Orbán.

„Desigur că vom câștiga, vrem să câștigăm, și spun multe lucruri despre victorie, dar întotdeauna în așa fel încât aceasta să poată veni doar ca o decizie a poporului”, a completat premierul ungar.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pe 12 aprilie, iar scrutinul se anunță unul cu miză mare. Tisza, partidul principalului adversar al lui Viktor Orban, se află înaintea formațiunii premierului ungar în sondajele recente privind intenția de vot.