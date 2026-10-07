Volodimir Zelenski: De ziua lui Putin, Rusia i-a „făcut cadou” un atac „dureros și demonstrativ” și moartea a minim 11 persoane în Ucraina

Un atac rusesc a distrus miercuri, 7 octombrie, cu ocazia zilei de naștere a președintelui rus Vladimir Putin, un bloc de locuințe cu cinci etaje din Prîlukî, regiunea Cernihiv. Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, inclusiv cinci copii, scrie Kyiv Post.

Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare. Astăzi, președintele rus Vladimir Putin împlinește 74 de ani.

„Astăzi, de ziua de naștere a lui Putin, armata rusă i-a «făcut cadou» distrugerea unei clădiri rezidențiale din Prîlukî. Era un bloc obișnuit cu cinci etaje. Din păcate, până în acest moment se ştie că cinci persoane au murit, iar 26 au fost rănite, printre care şi cinci copii.”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe Telegram.

El a adăugat că este posibil ca alte persoane să fie blocate sub dărâmături. În tot acest timp, echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare la fața locului.

Cinci morți și copii răniți la Prîlukî

Potrivit președintelui ucrainean, până miercuri dimineață fusese confirmat decesul a cinci persoane în Prîlukî. Dintre cele 26 de persoane rănite, cinci sunt copii.

„Salvatorii lucrează neîntrerupt la fața locului, făcând tot posibilul pentru a găsi fiecare persoană”, a spus el.

Cifrele privind victimele rămân provizorii. Volodimir Zelenski nu a oferit imediat detalii despre tipul de rachetă care a lovit clădirea sau despre starea răniților.

Cel puțin 11 morți în întreaga Ucraină

Atacul asupra orașului Prîlukî a făcut parte dintr-un lanț masiv de atacuri rusești lansate în timpul nopții, care au vizat Kievul și 12 regiuni ucrainene.

Potrivit lui Zelenski, cinci blocuri de locuințe au fost avariate în Dnipro, iar alte patru clădiri înalte au fost lovite în Kremenciuk. Două persoane au murit și opt au fost rănite în urma atacurilor asupra celor două orașe. Mai mult, o dronă rusească a avariat un bloc de locuințe în Zaporojie.

La Kiev, forțele rusești au ucis două persoane, iar alte două persoane au murit la Oleksandria, în regiunea Kirovohrad.

Împreună cu cele cinci decese din Prîlukî, cifrele furnizate de Zelenski indică faptul că cel puțin 11 persoane au fost ucise în întreaga Ucraină în timpul atacului.

Mai multe explozii au zguduit Kievul miercuri dimineață, la câteva ore după ce Zelenski avertizase că serviciile de informații ucrainene detectaseră pregătiri rusești pentru un atac masiv.

Au fost raportate pagube în districtele Obolonskyi, Podilskyi, Darnytskyi și Shevchenkivskyi ale capitalei. Printre obiectivele lovite s-au numărat depozite și alte instalații nerezidențiale.

Rusia a lansat 70 de rachete

Volodimir Zelenski a spus că Rusia a folosit în total 70 de rachete, printre care drone de tip Shahed, în ceea ce a descris drept „unul dintre cele mai perfide atacuri”.

Barajul de rachete a inclus un număr semnificativ de arme balistice, iar apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să intercepteze doar o parte a atacului.

Una dintre principalele ținte ale Rusiei a fost infrastructura energetică a Ucrainei.

„Rușii au vrut să lovească dureros și demonstrativ”, a spus Volodimir Zelenski.

„Pachetele de apărare antiaeriană sunt acum o necesitate vitală pentru noi. De aceea, căutăm în fiecare zi rachete pentru sistemele Patriot, care pot și trebuie să protejeze cu adevărat viețile oamenilor aici, pe cerul Ucrainei.”, a afirmat Zelenski.