Vulcanul Kilauea, din Hawaii, a reînceput să erupă, pentru a 31-a oară din decembrie

Orificiul nordic al craterului din vârf a început să erupă continuu dimineața, iar câteva ore mai târziu lava a început să se reverse. Orificiul a început să arunce fântâni de lavă după-amiaza.

Erupția a rămas în interiorul craterului din vârf și nu a pus în pericol nicio locuință.

Câțiva locuitori și vizitatori norocoși vor avea o vedere din primul rând la Parcul Național Hawaii Volcanoes. Dacă ne luăm după experiența trecută, alte sute de mii de oameni vor urmări transmisiunile live populare, posibilitate oferită de trei camere de filmat instalate de Serviciul Geologic al Statelor Unite.

De fiecare dată când află că lava a revenit, voluntara Serviciului Parcurilor, Janice Wei, se grăbește să facă fotografii și videoclipuri cu craterul Halemaumau — care, conform tradiției native hawaiene, este casa zeiței vulcanului Pele. Ea a spus că, atunci când roca topită țâșnește înaltă ca o fântână, sună ca un motor cu reacție care urlă sau ca valurile oceanului care se sparg. Ea poate simți căldura acestuia de la o distanță de peste un kilometru.

„Fiecare erupție îmi dă senzația că stau în primul rând la cel mai extraordinar spectacol al naturii”, a spus Wei într-un e-mail.

Kilauea se află pe insula Hawaii, cea mai mare din arhipelagul hawaian. Este la aproximativ 320 de kilometri sud de cel mai mare oraș al statului, Honolulu, care se află pe Oahu.