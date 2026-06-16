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WSJ: RFK Jr. ordonă unui pasager american expus la hantavirus să rămână în carantină, în ciuda evaluărilor medicale pozitive

Secretarul Sănătății din SUA, Robert F. Kennedy Jr., a ordonat unei pasagere americane aflată pe nava de croazieră care a fost afectată în luna mai de un focar de hantavirus, să rămână în carantină, în ciuda recomandărilor medicale și împotriva voinței sale.
WSJ: RFK Jr. ordonă unui pasager american expus la hantavirus să rămână în carantină, în ciuda evaluărilor medicale pozitive
Diana Nunuț
16 iun. 2026, 22:57, Știri externe
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Secretarul Sănătății din SUA, Robert F. Kennedy Jr., a ordonat luni ca o pasageră americană de pe nava de croazieră afectată în luna mai de un focar de hantavirus, să rămână în carantină împotriva voinței sale și în ciuda recomandărilor medicale, relatează The Wall Street Journal (WSJ).

O evaluare realizată de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) indica faptul că femeii ar trebui să i se permită să stea în carantină la domiciliu, în Florida, pentru că șansele ca ea să dezvolte simptome scădeau odată cu trecerea timpului. Totuși, autoritățile au refuzat să asigure monitorizarea ei în această variantă.

Recomandarea OMS privind perioada de monitorizare

Un oficial al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale a declarat pentru agenția Reuters că la miezul nopții de 21 iunie se va încheia perioada de monitorizare a acesteia de 42 de zile.

Pasagera, în vârstă de 47 de ani, a fost una dintre cei 18 americani plasați în carantină în SUA după ce depistarea unui focar de hantavirus pe nava de croazieră Hondius. Grupul fusese inițial plasat într-o unitate de carantină din Nebraska, relevă sursa citată.

OMS recomandă monitorizarea și punerea în carantină a contactelor cu risc ridicat timp de 42 de zile după expunere. Pe de altă parte, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a solicitat ca persoanele de pe nava de croazieră să rămână la unitatea de carantină până pe 31 mai.

În urma focarului de pe nava de croazieră MV Hondius, au fost confirmate 13 cazuri. Trei persoane au murit.

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