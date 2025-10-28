Zbor misterios al armatei ruse în Venezuela. Crește rivalitatea cu SUA

Avionul de transport, de tip Iliușin Il-76, operat de o companie sancționată pentru colaborarea cu armata rusă și fostul grup de mercenari Wagner, a aterizat duminică în capitala Venezuelei, potrivit datelor de zbor analizate de DefenseNews. Lipsa unor informații oficiale privind misiunea aeronavei a amplificat întrebările legate de sprijinul militar al Moscovei pentru Caracas.

Rutele ocolitoare evită inspecțiile occidentale

Zborul a durat aproape două zile și a ocolit spațiul aerian occidental, cu opriri în Armenia, Algeria, Maroc, Senegal și Mauritania. Traseul lung și fragmentat este descris ca parte din „rutele ocolitoare folosite pentru a evita inspecțiile în țări ostile”. Alegerea unor escale în țări considerate prietenoase Moscovei din Africa de Vest a permis realimentarea înainte de traversarea Atlanticului.

Aeronava aparține Aviacon Zitotrans, companie sancționată de Statele Unite, Canada și Ucraina pentru legături directe cu armata Federației Ruse. Aceasta a fost implicată în livrări de „rachete, focoase și piese pentru elicoptere” în zonele unde Rusia urmărește interese strategice.

În trecut, avioane Il-76 au fost utilizate pentru transportul de „arme ușoare, provizii militare și chiar mercenari”, iar capacitatea lor de până la 50 de tone de echipamente permite misiuni de sprijin semnificative.

America Latină, nouă arenă a rivalității Rusia-SUA

Aparția aeronavei ruse în Venezuela vine într-un moment în care tensiunile dintre Washington și Caracas cresc vizibil. Statele Unite ale Americii acuză Venezuela că este implicată în traficul de droguri și a desfășurat trupe în regiune pentru operațiuni împotriva navelor suspectate că transportă narcotice. Autoritățile venezuelene resping acuzațiile și susțin că Statele Unite „fabrică un război”.

Potrivit sursei citate, aterizarea avionului rusesc, fără detalii publice despre încărcătură sau scopul vizitei, transmite semnalul unui joc geopolitic tot mai vizibil în America Latină și al unei rivalități intensificate între Rusia și SUA, cu Venezuela prinsă în centrul atenției.

Rusia dispune de o prezență militară în Algeria, are investiții industriale în Senegal, iar relațiile sale cu Maroc sunt cordiale. În Mauritania au fost raportate incursiuni ale mercenarilor ruși veniți din Mali, statul vecin.