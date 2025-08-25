Zece tone de cocaină, interceptate în Ecuador în urma a șapte operațiuni pe mare

Ecuadorul a devenit în câțiva ani un punct de expediție a cocainei către Statele Unite, cel mai mare consumator mondial, și către Europa.

Guvernul președintelui Daniel Noboa desfășoară din 2024 o luptă împotriva grupurilor locale de trafic de droguri și crimă organizată, care au legături cu carteluri internaționale. Ecuadorul se confruntă cu violența generată de războiul dintre grupurile rivale.

Potrivit Insight Crime, în 2024 țara era cea mai periculoasă din America Latină, cu un indice de 39 de crime la 100.000 de locuitori.

„Am confiscat 10,3 tone” de cocaină, care vor fi predate justiției pentru distrugere, a declarat colonelul Wladimir Acurio, șeful poliției din Manta (sud-vest), în cadrul unei conferințe de presă. În coordonare cu marina din Ecudoar, o unitate a gărzii de coastă americane a sosit la Manta pentru a preda drogurile și cele 18 persoane arestate pe bărcile care transportau încărcăturile.

Ministerul Apărării a precizat pe rețeaua X că cele șapte operațiuni au fost realizate pe mare între 2 și 22 august.

Circa douăzeci de grupări de crimă organizată operează în țară, implicate în traficul de droguri, răpiri și extorsiuni, conform autorităților. Potrivit datelor oficiale, 73% din cocaina produsă la nivel mondial trece prin porturile ecuadoriene.