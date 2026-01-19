Zeci de mii de oameni fug din calea incendiilor în Chile

Cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 50.000 de oameni au fost forțați să-și părăsească locuințele, în timp ce flăcările continuă să se extindă.

Guvernul a declarat „stare de catastrofă” în regiunile Nuble și Biobio, situate la circa 500 de kilometri sud de capitala Santiago. Decizia a fost anunțată duminică chiar de președintele Gabriel Boric, care a transmis că toate resursele statului au fost puse la dispoziție pentru a face față situației.

Localități întregi evacuate peste noapte

Potrivit Sky News, pompierii luptau duminică cu nu mai puțin de 24 de incendii active în întreaga țară. Cele mai afectate zone sunt comunitățile din sud, unde vântul puternic și temperaturile neobișnuit de ridicate alimentează focul și îngreunează intervențiile.

Autoritățile au comunicat că peste 300 de locuințe sunt distruse și aproape 85 de kilometri pătrați de teren au fost deja mistuiți de flăcări. Mai multe localități au fost evacuate în grabă, unele chiar în timpul nopții.

Luați prin surprindere de flăcări

Localnicii spun că incendiile au izbucnit brusc, după miezul nopții, și au prins oamenii nepregătiți. Mulți nu au plecat la timp, crezând că focul se va opri la marginea pădurii. „Totul a fost complet scăpat de sub control. Nimeni nu se aștepta la așa ceva”, a povestit un locuitor dintr-o zonă afectată.

În unele orașe, autoritățile locale au acuzat lipsa intervenției rapide din partea guvernului central. Primarul orașului Penco, din regiunea Biobio, a transmis public că, timp de ore întregi, comunități întregi au ars fără niciun sprijin vizibil din partea statului. „Oamenii își văd casele arzând și nu primesc ajutor”, a spus edilul, criticând întârzierile în trimiterea forțelor de intervenție.

Incendiile, încă active

Autoritățile chiliene au avertizat că situația rămâne extrem de periculoasă. Vântul și căldura pot extinde incendiile în orice moment, iar bilanțul victimelor ar putea crește. Pentru mii de familii, noaptea nu mai înseamnă odihnă, ci fuga din calea focului.