Zeci de milioane de deţinători de vize SUA sunt verificaţi de Departamentul de Stat

Aproape 55 de milioane de deţinători de vize din Statele Unite ale Americii sunt vizaţi de controalele sporite. Luni, Departamentul de Stat a anunţat că a revocat vizele a peste 6.000 de studenţi străini.

„Controlul continuu al Departamentului acoperă toţi cei peste 55 de milioane de străini care deţin în prezent vize americane valabile”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat sub condiţia anonimatului, potrivit Le Figaro.

Sursa a mai spus că Departamentul de Stat poate revoca vizele „ori de câte ori există dovezi de potenţială ineligibilitate”, legate de depăşirea permisului de şedere, activităţi criminale sau încălcări ale legii, inclusiv conducerea sub influenţa alcoolului, ameninţări la adresa siguranţei publice, precum şi orice „formă de activitate teroristă sau sprijin pentru o organizaţie teroristă”.

„Ca parte a procesului nostru de verificare, examinăm toate informaţiile disponibile, inclusiv dosarele organelor de drept sau ale imigraţiei, precum şi orice alte informaţii care ies la iveală după emiterea vizei”, a explicat oficialul.