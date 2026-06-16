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Zelenski anunță ce a vorbit cu Trump și îl amenință pe Putin: Rusia va avea o iarnă groaznică

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit o parte a conversației sale cu liderul SUA, Donald Trump. Întâlnirea a avut loc în timpul summit-ului G7 din Franța. De asemenea, Zelenski l-a amenințat pe Putin: Rusia va avea o iarnă groaznică.
Zelenski anunță ce a vorbit cu Trump și îl amenință pe Putin: Rusia va avea o iarnă groaznică
Sursa: Mediafax Foto
Petru Mazilu
16 iun. 2026, 16:01, Politic
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu liderul SUA, Donald Trump în Franța. Potrivit NEXTA, cei doi au discutat despre posibilitatea ca Ucraina să producă rachete pentru bateriile Patriot.

„Am discutat cu Trump despre transferul de licențe pentru producția acestor arme. Liderul american a reacționat pozitiv”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a transmis și mai mute mesaje care îl vizează pe președintele Rusiei, Vladmiri Putin.

„Rusia trebuie să știe că am avut o iarnă groaznică și că nici ei nu vor avea una ușoară”, a spus Zelenski.

Zelenski vrea o întâlnire cu Putin, dar nu la Moscova

De asemenea, președintele Ucrainei a declarat că nu are de gând să cedeze cererilor lui Putin.

„Nu mă voi duce la o întâlnire cu Putin la Moscova. Nu joc aceste jocuri. Ne putem întâlni în Turcia, Elveția sau Orientul Mijlociu, dar el nu dorește încă să încheie războiul”, a explicat Zelenski.

Conform președintelui ucrainean, 60% dintre ruși doresc să pună capăt războiului.

Summit-ul G7 se desfășoară de luni până miercuri la Evian, Franța. Participă liderii din Franța, SUA, Canada, Germania, Italia, Japonia și Regatul Unit. UE este reprezentată de președintele Consiliului European, António Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron, în calitate de gazdă, l-a invitat la summit pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

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