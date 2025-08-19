Zelenski anunță disponibilitatea pentru întâlnirea cu Putin. „Suntem pregătiți pentru orice format”, spune liderul ucrainean

„Ucraina nu se va opri niciodată din calea păcii și suntem pregătiți pentru orice format [de întâlnire]”, a afirmat el într-o conferință susținută în parcul din fața Casei Albe din Washington.

Zelenski a precizat că inițiativa pentru o întâlnire bilaterală Ucraina-Rusia a venit din partea lui Putin, urmată de o posibilă întâlnire trilaterală, care să includă și Statele Unite.

„Statele Unite s-au oferit să aibă întâlnirea trilaterală cât mai curând posibil”, a adăugat președintele ucrainean.

De asemenea, el a discutat cu Donald Trump și liderii europeni despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și a spus că a primit „semnale importante” din partea SUA. Detaliile acestor garanții urmează să fie stabilite în următoarele zece zile.