Zelenski anunță disponibilitatea pentru întâlnirea cu Putin. „Suntem pregătiți pentru orice format", spune liderul ucrainean

Zelenski anunță disponibilitatea pentru întâlnirea cu Putin. „Suntem pregătiți pentru orice format”, spune liderul ucrainean

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, marți, după întâlnirile de la Casa Albă că este pregătit să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin în orice format.
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Petre Apostol
19 aug. 2025, 05:53, Știri externe

„Ucraina nu se va opri niciodată din calea păcii și suntem pregătiți pentru orice format [de întâlnire]”, a afirmat el într-o conferință susținută în parcul din fața Casei Albe din Washington.

Zelenski a precizat că inițiativa pentru o întâlnire bilaterală Ucraina-Rusia a venit din partea lui Putin, urmată de o posibilă întâlnire trilaterală, care să includă și Statele Unite.

„Statele Unite s-au oferit să aibă întâlnirea trilaterală cât mai curând posibil”, a adăugat președintele ucrainean.

De asemenea, el a discutat cu Donald Trump și liderii europeni despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și a spus că a primit „semnale importante” din partea SUA. Detaliile acestor garanții urmează să fie stabilite în următoarele zece zile.